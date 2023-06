Podemos tiene decidido que concurrirá con Sumar a las elecciones generales del 23 de julio pese a que la plataforma de Yolanda Díaz ha trasladado que Irene Montero es un "obstáculo" para la candidatura, según ha anunciado la líder de la formación, Ione Belarra, este viernes. También ha alertado que Podemos corre el peligro de no obtener representación en el Congreso en la próxima legislatura, por lo que pide un "acuerdo justo" y seguir negociando porque no aceptan el veto a su 'número dos'. Belarra ha hecho este anuncio después de concluir una votación interna en Podemos, en el que la militancia ha dado el aval a la dirección para tener plenos poderes en las negociaciones con Sumar y decidir si incorporarse o no a la coalición de Yolanda Díaz.

Comunidad Valenciana Los dos partidos están ejerciendo toda la presión sobre el otro. A última hora de la noche del jueves, transcendió la amenaza de los morados de ir en solitario en la Comunidad Valenciana. La decisión se entiende como una nueva medida de presión ante Yolanda Díaz en la recta final del plazo habilitado para que la negociación fructifique. La dirección estatal de Podemos envió un comunicado a Sumar en el que le traslada la posibilidad de concurrir en solitario en la autonomía por la “evidencia de los vetos en la listas” y la intención de Compromís de ocupar los primeros puestos de la coalición de izquierda. Fuentes consultadas por este diario señalaron que el acuerdo entre Podemos y Sumar en la Comunidad sigue sin fructificar y que la intención de ambas formaciones es continuar negociando hasta el último minuto, por lo que se espera que este viernes se alcance un pacto. Podemos tensa el acuerdo con Sumar al proponer ir solos en la Comunidad y juntos en el resto Mientras tanto, Compromís y Sumar ya han cerrado su acuerdo para concurrir juntos en las elecciones generales que se celebrarán el próximo 23 de julio. La Ejecutiva de los valencianistas ha dado luz verde este viernes al pacto que posibilitará que concurran en los comicios del 23J en coalición con el proyecto de Yolanda Díaz. De hecho, los portavoces de Compromís Àgueda Micó y Alberto Ibáñez han ofrecido en la mañana de este viernes más detalles sobre el acuerdo al que han llegado las formaciones de izquierda. Compromís-Sumar: Sumen per guanyar es el nombre de la nueva marca electoral. La duda gira ahora en torno a la composición que tendrán las listas en las tres circunscripciones de la Comunidad. En el caso de Alicante, uno de los nombres que ha sonado con más fuerza durante los últimos días para ocupar el primer puesto ha sido el del líder de Cambiemos Orihuela, Carlos Bernabé. Esquerra Unida Por último, la coordinadora general de Esquerra Unida, Rosa Pérez Garijo, ha mostrado “preocupación” por el papel que tendrá su formación en Sumar y ha señalado que “si se quiere crear una gran coalición que funcione, todo el mundo se debe sentir identificado, no ninguneado”. Así lo ha considerado Pérez Garijo en declaraciones este viernes a los medios en los que ha señalado que, en caso contrario, se generará una “desafección” que no ayudará a “construir nada”, y también ha mostrado preocupación por el posible absentismo: “Creo que es importante que estas coaliciones de izquierda se hagan de una manera que respete a las formaciones y creando algo ilusionante que haga que las personas vayan a votar”.