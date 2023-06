El presidente del PP de la Comunidad Valenciana y próximo presidente de la Generalitat gracias al acuerdo alcanzado este martes con Vox, Carlos Mazón, espera poner en marcha "lo antes posible" el nuevo Consell, del que ha asegurado que aún no han empezado a trabajar en los "nombres y apellidos". Mazón, que ha comparecido ante los medios de comunicación una vez finalizada la ronda de contactos sobre su investidura con los partidos que lograron representación en las elecciones autonómicas del 28 de mayo, ha afirmado que su Ejecutivo de coalición será un único Gobierno, basado en la confianza y no en "luchas de poder". "Yo voy a ser el presidente de un Gobierno y no de parte de él", ha indicado Mazón, cuyo partido va a estudiar si es posible que su investidura sea antes de la semana el 17 al 21 de julio.

Sillas y repartos Mazón ha defendido que "no hay por qué esperar" para la formación de gobierno junto a Vox, aunque ha asegurado que "lo último serán las sillas y los repartos". Se ha mostrado "muy satisfecho" y ha agradecido al candidato de Vox, Carlos Flores Juberías, que "haya puesto lo mejor de sí" para este "principio de acuerdo". También ha agradecido la "generosidad" del equipo negociador de Vox y que hayan "puesto en común" lo que les "une" con el PP para formar un gobierno "serio y estable". A partir de este miércoles ha avanzado que trabajarán "casi sin descanso" para terminar de perfilar el acuerdo. Tras insistir en que quiere gobernar cuanto antes y para todos los valencianos, ha avanzado que el futuro Consell tendrá "menos consellerias, menos altos cargos, muchos menos asesores y mucho menos gasto político", así como que actuará con "determinación". El PP y Vox llegan a un pacto para formar gobierno en la Comunidad Valenciana sin la presencia de Flores Juberías Ha señalado que ha recibido la felicitación del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por haber alcanzado un acuerdo para el cambio en la Comunidad Valenciana; ha defendido que el peso para formar Gobierno le corresponde al PPCV; y sobre si se podría emular el acuerdo de gobierno de Castilla y León ha afirmado: "Yo nací en el Mediterráneo". Mazón ha explicado que el diálogo será "una constante permanente" en su gestión, en la que no va a "escatimar esfuerzos en buscar los mayores consensos" y trabajará para todos los valencianos "sin ningún tipo de exclusión" y "sin prejuicios ni ideologías impuestas". Sobre la decisión del candidato de Vox de ser el cabeza de lista al Congreso por Valencia en las elecciones generales, Mazón ha afirmado que ha sido una decisión de ese partido. Cinco ejes Preguntado por si contempla derogar las leyes de género y de memoria democrática como plantea Vox, Mazón ha hecho hincapié en que su gobierno se basará en los cinco ejes que han pactado este martes las dos partes y que será "el mejor". Respecto a si ha sido "tutelado" desde Madrid para cerrar este preacuerdo, ha reconocido que pertenece a un partido pero ha remarcado que el "peso" de la negociación lo ha llevado el PPCV. "El Partido Popular ha cumplido con su obligación de buscar con todos y buscar la gobernabilidad. Vox ha tomado su decisión y nosotros la respetamos". Cuestionado por si hubiera preferido gobernar en solitario, ha reconocido que es algo que siempre busca el PP, pero ha recordado la negativa del PSPV a abstenerse "incluso en la Mesa de las Cortes" para ceder un puesto a Compromís y que estén los cuatro grupos representados.