El pacto que alcanzaron este martes el Partido Popular y Vox para gobernar en coalición en la Comunidad Valenciana, por el que Carlos Mazón será investido presidente de la Generalitat, tendrá su réplica en la provincia. Sin ir más lejos, el mismo martes, populares y ultras sellaron su acuerdo en Elche, por el que Pablo Ruz se convertirá en el alcalde de la tercera ciudad de la Comunidad, tomando el relevo tras ocho años del socialista Carlos González, cuya formación fue la más votada en las municipales del 28M. El acuerdo autonómico puede tener continuidad en hasta ocho municipios más de la provincia, a tenor de lo que depararon las urnas y de las negociaciones que se mantienen abiertas en estos momentos, antes de las sesiones de investidura del sábado.

Apenas 24 horas después de que se anunciara el pacto autonómico, PP y Vox sellaron este miércoles dos acuerdos más en la provincia, en Crevillent y Xàbia, localidades en las que arrebatan alcaldías que estaban en manos de la izquierda. En el caso del municipio de la Marina Alta, de hecho, se pone fin a los doce años de mandato del socialista José Chulvi. Uno de los grandes focos de atención se concentra en la comarca de l’Alacantí, con hasta cuatro municipios a la espera de un acuerdo entre populares y ultras. Otra de las principales capitales, Orihuela, también se encuentra en una situación similar, mientras que el escenario en Callosa de Segura es de los más complejos.

CREVILLENT

La popular Lourdes Aznar se convertirá en la primera alcaldesa de la historia de Crevillent, tras el acuerdo alcanzado por el PP y Vox para gobernar, un pacto que se firmará en la tarde de este jueves (19 horas) en el Centre Jove del municipio, en un acto en el que se dará a conocer el contenido del pacto y el reparto de las áreas. El equipo de gobiernos estará formado por once integrantes, tras los ocho ediles que lograron los populares en las urnas y los tres que obtuvieron los ultras. La Alcaldía será los cuatro años para Aznar, que tendrá como primera teniente de alcalde a la líder de Vox, Gema Escolano. A través de un comunicado, ambas formaciones han destacado la «generosidad y altura de miras».

XÀBIA

Vox entra en el Gobierno de Xàbia de la mano del PP y Ciudadanos por Jávea (CpJ). La popular Rosa Cardona será la alcaldesa, en sustitución de uno de los referentes socialistas en la provincia, José Chulvi. De esta forma, la ultraderecha irrumpe en un ejecutivo de la Marina Alta. Al igual que en Crevillent, Cardona será la primera mujer que llega al cargo. La subida de Vox al poder está rodeada de polémica, con propuestas que van en contra de poner freno a la masificación, que pretenden dejar que los coches lleguen hasta las calas o que quieren recuperar el «bou embolat». El pacto entre el PSPV y los independientes CpJ no prosperó.

SAN VICENTE DEL RASPEIG

El PP mantiene abierta la negociación para alcanzar un pacto con Vox en San Vicente del Raspeig, pero el futuro alcalde, el popular Pachi Pascual, no descarta un gobierno en minoría si las exigencias de la ultraderecha no son asumibles. Las conversaciones se mantienen abiertas con el portavoz de los de Santiago Abascal, Adrián García, que ha obtenido cinco concejales, por los nueve del PP. La mayoría absoluta está fijada en trece ediles. Pascual ha manifestado en los últimos días que sigue hablando con todos los grupos de cara a la investidura del sábado. «Vamos a continuar con las negociaciones toda la semana», ha manifestado el candidato popular a la Alcaldía.

EL CAMPELLO

«Tenemos la mayoría suficiente y mi idea es gobernar en solitario en El Campello», asegura el alcalde en funciones y candidato del PP, Juanjo Berenguer. El alcaldable busca ser investido este sábado sin un pacto con Vox, en lo que será su tercer mandato. Con todo, los populares están a tres concejales de alcanzar la mayoría absoluta. En las elecciones del 28M obtuvieron ocho ediles, por cuatro de la ultraderecha. Aún así, la intención de Berenguer es la de que su grupo gobierne en minoría, buscando acuerdo puntuales con el resto de formaciones. También ha fijado la aprobación del presupuesto y la apertura de la piscina cubierta como sus grandes prioridades.

SANT JOAN D’ALACANT

En Sant Joan d’Alacant se ha abierto una nueva etapa. Tras su regreso desde Ciudadanos, el candidato del PP, Santiago Román, fue el más votado en las pasadas elecciones. Ahora está por ver si gobernará con Vox como socio o el apoyo que le ofrecerá la ultraderecha será puntual. Las negociaciones se mantienen abiertas en estos momentos. En Sant Joan el PP obtuvo nueve concejales, por los dos de Vox. Los comicios estuvieron muy reñidos, ya que el bloque de izquierda se quedó muy cerca, con ocho actas para el PSPV y dos para Compromís.

MUTXAMEL

El próximo alcalde de Mutxamel, el popular Rafael García Berenguer, declaró recientemente: «Queremos gobernar, pero si no nos dejan y no se puede avanzar, tendremos que pactar». El PP ha obtenido nueve concejales, por tres de Vox. La izquierda suma los siete del PSPV y los de Compromís y Vox. «Estamos en fase de contacto con todos los grupos. Ya los hemos tenido y seguiremos. La izquierda junta no nos supera. Somos el grupo mayoritario y nuestra idea es gobernar y llegar a acuerdos puntuales. Al municipio hay que darle estabilidad y siempre pensaremos en el bien común», añadió García Bereguer.

ORIHUELA

El alcaldable del PP en Orihuela, José Vegara, ha establecido contactos con los cabeza de lista de las distintas formaciones que han obtenido representación política. Los populares obtuvieron diez concejales, mejorando con un edil más el resultado de las últimas municipales, en un Ayuntamiento en el que la mayoría absoluta se sitúa en trece actas. Vox, por su parte obtuvo cuatro concejales. El candidato de la formación de ultraderecha, Manuel Mestre, ha venido manifestando que encuentra «muchos puntos de sintonía» con la propuesta trasladada por los populares.

CALLOSA DE SEGURA

El popular Manuel Martínez Sirvent revalidará su mandato gracias a los siete concejales que alcanzó en las urnas. Cabe la posibilidad de que lo haga a través de un tripartito, en el que estaría presente Vox, que logró un edil, y los independientes del partido UCIN (Unión de Ciudadanos Independientes), que sumaron tres actas. El problema en la localidad es que esta formación está encabezada por el exalcalde del PP Javier Pérez. Para alcanzar el acuerdo a tres bandas, se tendría que superar el «cordón sanitario» que los populares les quisieron aplicar. Va a ser una de las negociaciones más intensas.