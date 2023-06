La Comisión Negociadora del PSPV-PSOE ha dejado clara esta mañana que no cederá un puesto a Compromís en la Mesa de las Cortes Valencianas. La vicepresidenta del Parlamento autonómico en funciones, María José Salvador, ha asegurado que la formación socialista "no entrará en esa propuesta de PP de que estén todos. El reglamento no dice eso. El PP ha decidido ceder uno y al PSPV le corresponde la vicepresidencia segunda y la secretaria segunda" por su condición de segunda fuerza más votada en las elecciones autonómicas. Salvador ha explicado lo que dicta el artículo 37 sobre el proceso de elección para la presidencia y el resto de los componentes de un organismo vital en la institución.

Por otra parte, el conseller en funciones Arcadi España ha criticado duramente el pacto entre los populares y la ultraderecha. "Es el pacto de la vergüenza, es un pacto de hombres". ha resumido el dirigente socialista, quien ha asegurado que "el telón ha caído. En apenas dos horas, ha pasado lo que ya sabíamos. Las líneas rojas eran invisibles y han sido sobrepasadas y se han fusionado como ya sabíamos". "En apenas dos horas, han devuelto a la Comunidad Valenciana a primera línea de España en negativo", ha argumentado España. Para el conseller y miembro de la comisión negociadora, "hemos vuelto a los tiempos en los que se hablaba de sucesos, en negativo de la Comunidad". En cuanto al acuerdo de que Vox presida las Cortes Valencianas, considera que es una "falta de respecto a las instituciones", proponer a un partido que no cree en el autogobierno, que presida una de las instituciones que lo representa. También ha sostenido que se trata de "un programa es un reparto de gobierno, porque no hay nada más después". "Nos han devuelto a un pasado que no queríamos. Todo lo que pase ahora es responsabilidad del PP. Aquí no hay ni cordón sanitario (en referencia a lo sucedido en Alemania) y lo que hay es un abrazo y una foto de todos hombres para pactar en una hoja el futuro de la Comunidad Valenciana". Sobre la posibilidad de que el PP pueda acortar plazos para la investidura de Carlos Mazón como presidente de la Comunidad Valenciana, la vicepresidenta de las Cortes en funciones se ha limitado a hablar de una horquilla entre el 17 y 21 de julio; aunque ha reconocido que se trata de plazos máximos. Respuesta de Compromís Por su parte, Compromís no ha tardado en reaccionar y ha considerado que es un "error antidemocrático que el PSPV lo excluya de la Mesa de las Cortes". Para su portavoz, Joan Baldoví "sería un gran error que los socialistas fulminaran el espíritu del Botànic nada más que por tener una silla más". El dirigente ha lamentado el anuncio que lo sitúa como único grupo excluido en el parlamento valenciano.