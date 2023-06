El líder de Vox, Santiago Abascal, ha reivindicado este viernes la figura de Vicente Barrera como vicepresidente primero del Gobierno valenciano y ha celebrado que sea precisamente un torero quien sirva para "dar la puntilla" al anterior Ejecutivo de Ximo Puig en la Comunidad Valenciana. Además, ha denunciado la "criminalización" a la que cree que se ha sometido a su cabeza de lista a las elecciones autonómicas, Carlos Flores, condenado por violencia psicológica contra su exmujer. Abascal ha reivindicado el pacto alcanzado con el Partido Popular para gobernar en la Comunidad Valenciana durante la próxima legislatura y que, según ha subrayado, servirá para poner en la agenda política "una alternativa real" a las políticas de izquierdas. El acuerdo tuvo como consecuencia el nombramiento del número uno autonómico, Flores, como candidato al Congreso el próximo 23 de julio, ya que había sido marcado como una "línea roja" por parte del PP para llegar a un acuerdo debido a la pena a la que fue condenado hace más de 20 años por violencia psicológica contra su exmujer.

Críticas

El líder de Vox ha denostado de este modo las críticas a Barrera procedentes, según ha dicho, de quienes están "encamados" con golpistas, separatistas y terroristas. Y es que, para Abascal, las alabanzas de este jueves del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, a Bildu son la muestra de que el partido vasco ha sido "incorporado a la dirección del Estado" y de que "el PSOE está encamado con la marca política de aquellos que mataron a muchos, incluidos socialistas". "El PSOE ha elegido y ha elegido desde hace mucho tiempo hacer un frente popular con separatistas, golpistas y terroristas", ha dicho Abascal, para quien los "hechos diarios" lo corroboran.

Abascal ha destacado este viernes que en la Comunidad Valenciana se ha pactado un "cambio profundo de políticas" que considera "histórico" y que pretende trasladar al resto de comunidades en las que son decisivos para la formación de gobiernos de derecha. "El ejemplo de Castilla y León y el ejemplo de Valencia de gobierno de coalición es el ejemplo que quieren los españoles y que ofrece Vox", ha recalcado. Ha contrastado la "facilidad" con la que han pactado con el PP en la Comunidad Valenciana, al igual que lo lograron pese a sus "tiras y aflojas" el año pasado en Castilla y León, con las dificultades que están encontrando en Baleares, Extremadura o Murcia para hacer "virar" también el sentido de las políticas.

Feijóo

Con esta premisa, ha rechazado "hacer de Nostradamus" y prever qué puede pasar. "Me siento incapacitado porque el PP es muy distinto en función del territorio", ha dicho asegurando que las negociaciones las dirigen los líderes regionales y él no mantiene contacto con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Abascal ha sostenido además que su objetivo no es "un reparto de sillones", sino "un cambio profundo de políticas". Lo acordado en la Comunidad Valenciana, ha puesto como ejemplo, es lo que Vox quiere "para el resto de España", mirando también al más de centenar de ayuntamientos en los que el pacto PP-Vox es necesario para desbancar a otras fuerzas más votadas.