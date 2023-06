La respuesta oficial al acuerdo PP- Vox se ha traducido en una declaración institucional por parte del Botànic. La portavoz y vicepresidenta en funciones, Aitana Mas, ha asegurado que se ha cruzado una "línea roja" con la violencia de género. "El PP ha comprado el marco de la ultraderecha", ha añadido.

El documento del Ejecutivo valenciano se centra en la defensa de las politicas sociales y en el avance de materias y acuerdos para defender a la víctimas. Mas ha señalado que todo se pone en riesgo y de una "involución". También ha llamado al PP ha indicar si se va a mantener en el Pacto de Estambul, que es el firmado por los partidos europeos. La declaración arranca dejando claro que, aún estando en funciones, el Consell no "se pueden rehuir por la dignidad de esta institución y del autogobierno valenciano".

Para el Botànic, el acuerdo de gobierno del bloque de derechas "silencia el fenómeno discriminatorio de la violencia machista. Un acuerdo oficial que habla de Violencia intrafamiliar, que se centra, literalmente, en la igualdad entre todas las víctimas. Por responsabilidad institucional, ética y social, no podemos desprotegir a las mujeres que sufren la violencia machista".

A continuación, Aitana Mas, que además es la consellera en funciones de Políticas Inclusivas, ha dado una relación de cifras: 1.206 mujeres asesinadas en España en 20 años, 149 mujeres asesinadas en la Comunidad Valenciana en 20 años. Solo en el primer trimestre del año, más de 7.000 denuncias por violencia de género en los juzgados valencianos. Más de 80 denuncias en el día. Esa es la mayor indecencia", ha subrayado. "Una anomalía insoportable", ha concluido.

El escrito continúa indicando que "resulta inadmisible el negacionisme de la violencia machista, que asesina, que maltrata y que subordina a miles de mujeres cada día. Proteger a cualquier víctima es un imperativo ético para una sociedad decente. La violencia machista o de género es la que los hombres ejercen contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Para creerse que las mujeres son de su propiedad". Ante las preguntas de los medios, Aitana Mas no ha dudado en disipar las dudas que existen entre la violencia machista y el resto. "No pueden negar la evidencia y deben poner nombre y apellidos", ha comentado. "Lo que no podemos hacer es llegar a acuerdos sociales y después con tal de llegar a la presidencia de la Generalitat, alguno se desdiga de aquello que ha defendido durante años", en alusión a Carlos Mazón.

Cuatro cese y el relevo de Palacio en el Puerto

El Diario Oficial de la Generalitat Valenciana publica este viernes el cese de cuatro altos cargos. Se trata de Eva Coscollá Grau como subsecretaria de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte y actual número 9 de Compromís en el Ayuntamiento de València. Las otras tres salidas son de la conselleria que dirige Rebeca Torró. Se trata de María Pérez Herrero que ocupaba el cargo de secretaria autonómica de Obras Públicas, Transportes y Movilidad Sostenible y que forma parte de la lista municipal (número 7) socialista también en el consistorio valenciano. Roser Obrer Marco como directora general de la misma conselleria y por último, Inmaculada Orozco Ripoll como secretaria autonómica de Política Territorial, Urbanismo y Paisaje. En este caso, la dirigente acaba de salir como número dos de Sumar por la provincia de Alicante y por lo tanto, es incompatible ambos cargos, según la LOREG.

Por otra parte, el Consell ha aprobado el relevo de Perfecto Palacio como representante de la CEV en el Consejo de la Autoridad Portuaria de Alicante. En su lugar, entrará el actual presidente en Alicante de la patronal, el empresario ilicitano Joaquín Pérez.