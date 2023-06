Al final no será la disputa por la Alcaldía en el Ayuntamiento de Ibi, sino la que se continúa viviendo en Alcalalí, la que retrasará la constitución de la Diputación de Alicante. Y es que Compromís ha decidido presentar un contencioso electoral reclamando que se corrija un error en la transcripción de los votos de una de las mesas, dado que en caso contrario perdería la mayoría absoluta y se encontraría con problemas para conservar la vara de mando. El recurso judicial impedirá que se conforme la corporación municipal este sábado, lo que llevará la puesta en marcha de la institución provincial a mediados del próximo mes.

Casi todos los focos estaban depositados en la pugna que se mantenía en Ibi, dado que solo tres votos de diferencia separaban al PP de poder mantener la Alcaldía. La Junta Electoral Central ratificaba este pasado jueves los resultados, dejando el camino despejado al PSPV para recuperar la vara de mando veinte años después a través de un acuerdo con Som Ibi-Compromís, con lo que solo restaba por averiguar si los populares, como habían anunciado, iban a recurrir al contencioso electoral. Pues bien, la incógnita ha quedado despejada este mismo viernes, dado que, tras un estudio realizado por los servicios jurídicos del partido, se ha descartado continuar adelante con este proceso. Así las cosas, y aunque no se han facilitado detalles del pacto que han estado negociando las formaciones de izquierdas, todo apunta a que Sergio Carrasco, candidato socialista, se convertirá en alcalde en el pleno que ya ha sido convocado para mañana.

Despejada esta incógnita, todo parecía indicar que no habría problemas para que la Diputación pudiese constituirse en tiempo y forma. Sin embargo, este viernes ha saltado la sorpresa en Alcalalí, municipio de la Marina Alta en la que también se sabía que se estaban analizando los resultados por parte de la Junta Electoral Central, aunque todo apuntaba a una sencilla resolución. Pero nada más lejos de la realidad, dado que Compromís ha anunciado que va a presentar un contencioso.

La noche de las elecciones, los resultados oficiales, que estaban recogidos en la página oficial del Ministerio del Interior, apuntaban a una rotunda mayoría absoluta de Compromís, que había conseguido cinco concejales frente a los tres del PP y uno de la formación independiente Decidix. Pues bien, la cosa cambiaba de forma radical tras el envío de las actas a la Junta Electoral de Dénia, dado que un baile de votos dejaba a los valencianistas sin su holgada mayoría al registrar un empate a cuatro ediles con los populares, manteniéndose el único representante de Decidix.

Según ha venido explicando Gerard Fullana, diputado provincial de Compromís por la Marina Alta, este cambio vino como consecuencia de un error a la hora de transcribir los votos de la mesa electoral de la Llosa de Camatxo, dado que, según afirma, se intercambiaron los resultados obtenidos por los valencianistas y los populares. Según indica, "el problema debió quedar resuelto en los juzgados de Dénia, dado que aportamos declaraciones juradas del presidente de la mesa, los vocales y el propio secretario municipal reconociendo que había sido una equivocación. Sin embargo, la jueza decidió remitirlo a la Junta Electoral Central".

Y la resolución, conocida este viernes, ha sido la de mantener los resultados que dejan a Compromís sin su mayoría absoluta, sin haber llamado a declarar, censura Fullana, a ninguno de los implicados. "No nos ha quedado otra que presentar un contencioso electoral, porque es evidente que se está cometiendo una injusticia sin precedentes. Es casi un golpe de Estado", asevera.

El representante valencianista, además, señala que no quieren arriesgarse a dejar los resultados como están, a pesar de que, en conversaciones mantenidas con el PP, "nos han dicho que no aceptarían una Alcaldía que no les corresponde. De todas formas, nosotros, lo que queremos, es que se respeten los votos emitidos por los ciudadanos y mantener la mayoría absoluta".

Sea como fuere, lo que ya está claro es que no habrá pleno para conformar la corporación municipal de Alcalalí este sáado, y que la Diputación, que se tendría que haber constituido el 28 de junio, tendrá que esperar hasta mediados del próximo mes.