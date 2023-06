El número dos de Vox en la Comunidad Valenciana, José María Llanos, que fue portavoz adjunto del grupo parlamentario en las Cortes esta legislatura, ha negado en la mañana de este viernes, en declaraciones a Televisión Española, que exista la violencia de género. “La violencia de género no existe, la violencia machista no existe y vamos a acabar con las pruebas de género que están obligando a hacer a funcionarios y empresas". Llanos, que es uno de los nombres que aparece en las quinielas para ser el nuevo Conseller de Justicia, Interior y Gobernación en el nuevo Gobierno autonómico del Partido Popular y Vox, ha dicho que en la formación de ultraderecha no creen “que las personas tengan género, las personas tienen sexo”. Llanos ha llegado a decir que "las víctimas son víctimas y los delincuentes, delincuentes, sean hombres o mujeres o dependientes o ancianos o niños".

Llanos, que también suena como posible presidente de las Cortes Valencianas, ha hecho estas declaraciones al acudir a recoger su acta de diputado. El acuerdo alcanzado entre el PP y Vox para el Gobierno de la Comunidad Valenciana omite la lucha contra la violencia de género y habla únicamente de violencia “intrafamiliar”, un concepto empleado habitualmente por la ultraderecha. En el pacto quedó excluido el candidato de Vox, Carlos Flores, condenado en 2002 por maltrato a su exmujer, después de que en Génova, a través del portavoz del comité de campaña, Borja Sémper, se marcara su presencia como una “línea roja”. Pero el hecho de que en los cincuenta puntos programáticos anunciados de forma conjunta por PP-Vox este jueves se elimine cualquier referencia a la violencia machista y aparezca el concepto de violencia “intrafamiliar” ha focalizado las críticas en los populares, a los que se acusa de asumir la terminología ultra.