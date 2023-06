Un posible pacto entre los concejales del PP y el PSOE en Daya Nueva amenaza con dejar a Ciudadanos sin la única Alcaldía que aspiraba a mantener en la provincia de Alicante. Es la propia alcaldable de los naranja, Inmaculada Vicente, la que ha denunciado un acuerdo que califica de “antinatura” para dejarla sin la vara de mando, en lo que afirma que obedece a intereses personales. Mientras desde la dirección comarcal de los populares se reconocen estos contactos, los socialistas advierten de que cualquier pacto en este sentido tendría consecuencias en forma de expulsión para sus ediles.

Ciudadanos fue en las elecciones municipales la lista más votada, lo que le permitió obtener cuatro concejales frente a los tres del PP y los dos del PSOE. Según explica Inmaculada Vicente, en las últimas semanas ha mantenido varias reuniones tanto con populares como con socialistas, a la búsqueda de algún tipo de acuerdo que permitiera a la formación naranja gobernar, bien en coalición, o bien en minoría.

La sorpresa, sin embargo, ha saltado este viernes, cuando, según la candidata naranja, “ambos partidos me han comunicado que me voy a quedar sin la Alcaldía”. Algo que ha criticado con contundencia, indicando que “ninguna de estas formaciones está pensando en su pueblo, sino únicamente en repartirse los sillones. En política no vale todo”.

El presunto pacto no ha sido confirmado, pero la dirección socialista anda con la mosca detrás de la oreja. El alcalde en funciones de Dolores y secretario comarcal, Joaquín Hernández, destaca que su candidato en Daya Nueva les ha asegurado que se va a votar a sí mismo, pero existen dudas acerca de lo que puedan hacer los concejales del PP, que, señala, podrían acabar dándole la Alcaldía al PSOE. Algo que tendría consecuencias, dado que, añade Hernández, “tenemos unos estatutos, y si acaba siendo alcalde y se ven indicios de un posible pacto encubierto, sería expedientado y expulsado del partido”.

Desde el PP, sin embargo, la alcaldesa en funciones de Almoradí y también responsable comarcal, María Gómez, sí que reconoce negociaciones abiertas entre los concejales de ambos partidos, y confirma que “puede haber acuerdo”. Tras señalar que “cada municipio tiene sus circunstancias”, indica que su partido no cuenta con líneas rojas como el PSOE. “Nuestros ediles tienen libertad para negociar y, llegado el caso, no se desautorizaría”, asevera.

Por su parte, la alcaldable de Ciudadanos, Inmaculada Vicente, atribuye lo que está pasando a las malas relaciones existentes con algunos de los concejales del PP, teniendo en cuenta que los naranja formaron parte en su momento de las filas populares.