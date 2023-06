El acuerdo programático entre el Partido Popular de la Comunidad Valencia y Vox se convirtió desde el primer minuto en un documento polémico, pero ayer las críticas se transformaron en la primera crisis para el futuro presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. El hecho de que se hablar a de «violencia intrafamiliar» y se obviara la de género desembocó en una declaración institucional del Consell en funciones que, posteriormente, acabó por explotar en el seno del futuro gobierno conservador.

Desde el Botànic, la portavoz y vicepresidenta en funciones, Aitana Mas, leyó el documento que cuestionaba, sin contemplaciones, a los populares. «El PP ha comprado el marco de la ultraderecha», dijo, para evaluar un pacto que calificó de «anomalía insoportable» e «indecencia». «Resulta inadmisible el negacionismo de la violencia que asesina, que maltrata y subordina a miles de mujeres».

La intervención fue dura, pero guardó las formas institucionales. La primera respuesta del PPCV vino de la mano del director de campaña y miembro de la comisión negociadora, Miguel Barrachina, quien atacó al Botànic por su falta de compromiso cerrando nueve juzgados de violencia.

Sin embargo, minutos después el número dos de Vox en la Comunidad, José María Llanos, respondió que la «violencia de género no existe». Entonces, se pasó de la tensión a la crispación y a la indignación. Las redes ardieron y el propio presidente del PPCV tuvo que salir al paso. Mazón contestó a Llanos, vía Twitter: «Violencia de género o violencia machista. Sin ninguna duda». La cita era la continuación de una breve declaración en la que aseguró que «la violencia de género y la violencia sí existen. Es una lacra contra la que no voy a dejar de luchar». Así, el líder popular resaltó que «la violencia de género es la cara más dura de la desigualdad que siguen padeciendo las mujeres. Es una cuestión de Estado, que exige a las administraciones ofrecer una respuesta eficaz a las víctimas».

La violencia de género existe y cada asesinato de una mujer nos conmociona como sociedad.



Desde el @ppopular no daremos ni un paso atrás en la lucha contra esta lacra.



No vamos a renunciar a nuestros principios, cueste lo que nos cueste.https://t.co/kbhtPgTV6y — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) 16 de junio de 2023

Mazón quiso disipar cualquier duda y escribió en su perfil: «El Gobierno que presida no solo no va a dar un paso atrás, sino que reforzará cualquier medida de protección sobre la mujer contra cualquier forma de violencia».

Y es que, en apenas tres horas, las desaprobaciones de los progresistas, que habían estado circulando durante el día anterior, pasaron a un segundo plano. De hecho, la respuesta de Mazón en redes sociales se produjo 40 minutos después de la de Alberto Núñez Feijóo. El presidente nacional del PP publicó una rápida respuesta al dirigente de ultraderecha. El gallego se expresó en términos similares y no solo contradijo a Vox, sino que afirmó que «desde el PP no daremos ni un paso atrás en la lucha contra esta lacra. No vamos a renunciar a nuestros principios, cueste lo que nos cueste». Sin duda alguna, un aviso a navegantes y una llamada de atención en toda regla a los de Santiago Abascal.

Las manifestaciones de Llanos corrieron como la pólvora y el PP salió en bloque a tapar una grieta que se hacía grandes por segundos. El mismo texto de Feijóo lo reprodujeron destacados dirigentes populares como la propia secretaria general Cuca Gamarra y uno similar escribió Borja Semper. El portavoz indicó: «Cero bromas con lo serio. Ni un paso atrás, cueste lo que cueste».

Por un sillón

Al margen de la declaración institucional, Aitana Mas se expresó de manera contundente a la hora de cargar contra Mazón. En primer lugar, le instó a indicar si el PP se mantendrá dentro del Pacto de Estambul firmado por todos las formaciones en Europa y base del actual pacto contra la violencia de género con el que se ha venido trabajando en el seno de las Cortes Valencianas. Después, la vicepresidenta habló de una «involución» en materia de igualdad y de que el acuerdo entre las formaciones de derecha había traspasado una «línea roja». «Lo que no podemos hacer es llegar a acuerdos sociales y después, con tal de llegar a la Presidencia de la Generalitat, alguno se desdiga de aquello que ha defendido durante años». Para la titular de Políticas Inclusivas en funciones, «estamos ante un retroceso que tendrán que explicar (el PP). El querer tapar y llamar de otra manera supone una responsabilidad política. Nos preocupa ese pacto. Nos da miedo».

La violencia de género y la violencia sí existen. Es una lacra contra la que no voy a dejar de luchar. El Gobierno que presida no solo no va a dar un paso atrás, sino que reforzará cualquier medida de protección sobre la mujer contra cualquier forma de violencia. — Carlos Mazón (@CarlosMazon40) 16 de junio de 2023

Con la declaración institucional, el Consell en funciones quiso enviar un mensaje a la ciudadanía valenciana. «En especial, a todas las mujeres. Y muy especialmente, a las mujeres que sufren violencia -física o psíquica- por parte de un hombre. A las que ya son atendidas en la red de oficinas de atención a las víctimas, y a aquellas que tienen que dar el paso y no resignarse. La Comunidad Valenciana no puede convertirse en una tierra franca para el machismo. La Comunidad Valenciana tiene que seguir siendo una tierra de derechos, respeto e igualdad», terminaba diciendo el texto. Por último, desde el Botànic también se entró de lleno en las propuestas económicas incluidas en las 50 medidas. Para Mas, «no tienen sentido con la que está cayendo. Lo primero que hacen es bajar los impuestos a los que más tienen» y «no se corresponden con la radiografía actual de la Comunidad Valenciana».

Totum revolutum

Pero, a pesar del alto grado en las acusaciones, PP y PSOE entraron en un cruce de declaraciones donde reinó un totum revolutum. Miguel Barrachina, que, en principio, salió a dar respuesta a la declaración del Botànic, puso el foco en el descrédito del tripartito de izquierdas y no dudó en traer, de nuevo a escena, tanto el caso de Oltra como la ley del «solo sí es sí». «Quienes se rasgan las vestiduras por algo que no ha sucedido son los mismos que han aprobado una ley que ha permitido que en la Comunitat Valenciana salgan a la calle antes de cumplir condena 148 agresores sexuales».

Para el dirigente popular y uno de los artífices del acuerdo con Vox, «fue el PP quien impulsó en España el primer Pacto contra la Violencia de Género. Nuestro compromiso en la lucha contra la violencia de género es firme desde el primer día, y nadie puede decir lo contrario».

«Es evidente que el Gobierno de Puig ha fracasado en la lucha contra la violencia de género y es el menos indicado para dar lecciones a nadie. Más allá de las palabras, los hechos son que la Comunitat es la tercera autonomía del país con una mayor tasa de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres, con un registro de 95,6, cuando la media nacional se sitúa en 72,9», apuntó. Asimismo, recordó que «las agresiones sexuales se han incrementado en nuestra Comunitat un 47,9% en 2022 con respecto al año pasado. Si comparamos con 2019 (inicio de legislatura) el incremento ha sido de un 97,2%. Con Puig se han duplicado en la última legislatura las agresiones sexuales».

El ataque contra los dos máximos dirigentes del Botànic fue directo: «Ni Compromís ni el PSPV pueden dar lecciones de nada. Puig y Aitana Mas mantienen a doce imputados por presuntamente encubrir los abusos sexuales por parte del exmarido de Mónica Oltra a una menor tutelada por la Generalitat. El Consell debería aprovechar para explicar cómo es posible que el abusador sexual, tras tres condenas y seis años después, siga en libertad mientras la menor que tutelaba la Generalitat de Puig llevó a la niña esposada al juicio, fue despedida de su empleo público y se le retiró la custodia de sus hijos».

Además, Barrachina sacó a la luz una referencia a un edil de Compromís «condenado a 16 años de cárcel por abusar de su hija de acogida, o los tres años de cárcel para el exlíder de las Juventudes Socialistas de Elche por tenencia de pornografía infantil». Un caso que calificó de «aberrante».

Desde el PSPV, la consellera en funciones y componente de la comisión negociadora socialista, Rebeca Torró, acusó al PP de ser cómplice de la extrema derecha y culpó a Carlos Mazón de que «los negacionistas de la violencia machista entren en las instituciones» con un vicepresidente del Consell «que no esconde sus halagos al régimen franquista». Torró denunció que «lo que estamos viviendo es un auténtico bochorno, un comportamiento indigno que vuelve a demostrar que el PP sigue siendo el mismo de siempre, un partido que maltrata a nuestra tierra sin escrúpulos». La dirigente destacó también que «nos ha costado años levantar la hipoteca reputacional que dejó el Partido Popular y, en apenas tres días, tras el pacto de la vergüenza entre PP y Vox, toda España mira horrorizada lo que está ocurriendo en la Comunitat Valenciana, y eso que todavía no están gobernando». «Frente al odio, la violencia y el fascismo, PP-Vox siempre se va a encontrar de frente a los y las socialistas. No nos pondremos de perfil ante las barbaridades que estamos viendo», concluyó.