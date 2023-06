Máxima expectación ante la declaración de dos estrechos colaboradores de Francisco Camps durante la Presidencia de la Generalitat (2003-2011): la exconsellera y expresidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez; y el exsecretario general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) Ricardo Costa. Ambos condenados en la trama Gürtel. Martínez entró en prisión pero Costa logró esquivar la cárcel.

Milagrosa Martínez declaró que «la única directriz que me dio el presidente (en rerefencia a Camps) fue potenciar el turismo de la Comunidad Valenciana y por eso mismo creó la conselleria». De ahí no se movió. Aunque deslizó una carga de profundidad dirigida a los conocedores de los entresijos del Palau campsista. «No recibí instrucciones para declinar contrataciones a determinadas empresas. Todo lo que hice y se firmó fue con el visto bueno de la subsecretaria, Isabel Villalonga y de Ana Brusola, como no podía ser de otra forma», aseguró Martínez. Villalonga y Brusola formaron durante años parte del núcleo duro de Francisco Camps y se las considera las ideólogas de la reestructuración del segundo escalón del Consell que ejecutó Camps.

Ricardo Costa también desveló durante su declaración una conversación con Milagrosa Martínez antes de que ingresara en prisión por la condena de la pieza de Fitur de la Gürtel. «Me dijo: Unos se quedan en la Universidad (supuestamente en alusión a Camps) y a otros que les ordenaron adjudicar se van a la cárcel (supuestamente en referencia a ella misma)», declaró Costa. También añadió que Martínez le trasladó que ella «conoció a Orange Market a través de Presidencia y que es Presidencia quien de forma sucinta planteaba que se tenía que ir haciendo con Orange Market».

Una tesis que Milagrosa Martínez no refrendó en su comparecencia por videoconferencia desde Novelda pero que Ricardo Costa desgranó durante sus dos más de dos horas de declaración. Es la «verdad» que defiende desde el 28 de enero de 2018 cuando decidió colaborar con la justicia a pesar de «las presiones familiares, profesionales o anímicas».

Costa ratificó que El Bigotes vino a trabajar a la Comunidad Valenciana por invitación expresa de Francisco Camps. «En una cena en Alicante, en 2003, no recuerdo dónde, Álvaro Pérez me dijo que iba a venir a Valencia porque se lo había pedido el presidente. No me pareció extraño en absoluto», explicó. De hecho, Costa conocía a Pérez desde que éste organizaba actos del PP nacional y cuando organizó el acto de presentación de Camps como candidato en 2002. En 2005 ya establezco una relación profesional con él. Pérez organizó los actos de partido del año 2002 a 2008». Y con él mantuvo una relación «profesional que se transformó en más personal y que, a raíz de los acontecimientos que pasaron, cambió».

«Que esto lo haga Álvaro»

«Es obvio que en València Orange Market hacía todos los actos del PP porque lo decidía el presidente. Y que también trabajaba para la Generalitat. Ese ofrecimiento de abrir empresa de eventos vendría linkado con todo lo que posteriormente fue realizado», aseguró sobre el salto de Orange Market a la Generalitat de la que logró casi quince millones en contratos públicos de 2004 a 2008.

De hecho, la confianza de Camps con Pérez era total. «Me gustaría que esto lo hiciera Álvaro», asegura Costa que le trasladó en más de una ocasión. También reveló que Víctor Campos, exvicepresidente del Consell y exsecretario general del PPCV, le confirmó que «las instrucciones que tenía es que los actos del partido los hiciera Álvaro Pérez. La prestación del servicio era buena, muy buena». De ahí que la relación entre El Bigotes y Camps fuera «de amistad y confianza» entre ambos y sus familias. De hecho, «fue Pérez quien me presentó a la mujer de Camps».

La colaboración entre el PP y Orange Market derivó en una deuda que, en 2007, después de las elecciones municipales y autonómicas, «alcanzó el millón de euros». Y provocó que el partido recurriera a las «facturas falsas» con nueve empresarios a cambio de adjudicaciones en la Generalitat, según la pieza de la Gürtel del delito electoral. Unas trampas de las que Camps era consciente. «Cuando Álvaro Pérez se quejaba de que tenía problemas de liquidez yo le decía que ya sabía con quien tenía que hablar: con el señor Rambla y el señor Camps».

«¿Conocía usted la orden de Camps de no contratar con Orange Market en Presidencia?» se interesó el abogado de Camps, que protagonizó un bronco interrogatorio a Costa. «No le hicieron mucho caso, porque tuvo mucha contratación, entre ellos Fitur 2009. Y lo que yo tengo entendido es que había que contratar con Orange Market». «Gracias por su esfuerzo incriminatorio», le contestó el abogado de Camps, lo que le valió una nueva reprimenda del presidente del tribunal.