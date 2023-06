El portavoz del PP, Borja Sémper, ha aclarado que Alberto Núñez Feijóo no pretendía justificar la violencia machista al aludir al "divorcio duro" del candidato valenciano de Vox Carlos Flores, sino que reproducía los argumentos de quienes les minimizaron su condena por violencia psíquica a su exmujer. En una entrevista con la Cadena Ser, el líder del PP relató en la noche del lunes que le dijeron a Vox: "No podemos firmar con alguien que está condenado por violencia verbal, hace veinte años, es verdad; es catedrático, es verdad; ha cumplido sanción, es verdad; tuvo un divorcio duro y conllevó un abuso verbal hacia su exmujer y nosotros dijimos: verá usted, no podemos firmar un acuerdo con esta persona". Sémper ha salido al paso de las críticas que han suscitado las palabras de Feijóo, en las que la izquierda ve una minimización de la violencia machista y de la condena contra Flores en 2002.

Instituciones públicas

Sémper ha reiterado este martes el veto de su partido al candidato de Vox a la Generalitat porque una condenado por violencia machista "no tiene que estar en una institución pública". Dicho esto, ha explicado que lo que hizo el líder del PP, Feijóo, --dijo que "tuvo un divorcio duro y conllevó un abuso verbal fue recoger las "justificaciones" que "algunos mantenían" para "minimizar" esa condena. "Lo que le digo es que él recoge algunas de las cosas que nos decían para minimizar la importancia de este hecho. Y a las pruebas me remito de que no surtió ningún efecto en el PP", ha declarado Sémper en una entrevista en TVE, al ser preguntado expresamente si estuvo Feijóo acertado con su declaración.

Feijóo también aseguró que no hay "una sola coma del acuerdo" que han cerrado el PP y Vox en la Comunidad Valenciana que "cuestione la violencia machista", después de que ese pacto hable expresamente de la violencia intrafamiliar en la que pone el acento la formación de Santiago Abascal. Además, ha indicado que la violencia machista "es una obviedad" y, por lo tanto, "lo obvio" no debe llamar la atención de que "no esté en los textos". Feijóo señaló que en la Comunidad Valenciana las políticas de igualdad "le corresponden, en su caso, al presidente Mazón, no a ninguna consejería que pueda ostentar el partido Vox". "Segundo, no hay una sola coma del acuerdo que vaya en contra o cuestione la violencia machista. Y tercero, el señor Mazón lo ha dicho claramente", enfatizó, después de que el candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat haya confirmado que mantendrá la ley sobre esta cuestión.

PSOE

Por su parte, la vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acusó a Feijóo, de justificar la violencia machista después de decir sobre el que fuera candidato de Vox a la Generalitat que tuvo un "divorcio duro". Así, Montero ha escrito en redes sociales textualmente las palabras proferidas por parte del líder popular, que ha asegurado que Flores "tuvo un divorcio duro y conllevó un abuso verbal hacia su exmujer". "España no se merece un presidente que justifique la violencia hacia las mujeres", ha publicado Montero en un mensaje en su perfil de Twitter. También la candidata socialista a ocupar un escaño en el Congreso de los Diputados Adriana Lastra ha señalado estar "atónita" con las palabras de Feijóo y ha compartido un tuit en el que se recuerdan los insultos que Flores lanzó hacia su exmujer y por los que fue condenado.