Sintonía prácticamente total. Eso es lo que está evidenciando la comisión federal del PSOE con la ejecutiva provincial del partido en Alicante, después de haber ratificado, nombre por nombre, la lista confeccionada para la Diputación. Se trata de un nuevo aval para el equipo liderado por Alejandro Soler, después de que hace apenas diez días Ferraz ya se pusiese de su lado a la hora de dar luz verde a las candidaturas tanto para el Congreso como para el Senado.

No fue un proceso fácil el de la confección de la lista para la Diputación, sobre todo por la guerra orgánica que se había abierto en el PSPV-PSOE y la posibilidad de que hubiese vetos a los no afines. Con todo, la ejecutiva provincial optó al final por la senda de la integración, dando representación al grupo municipal del Ayuntamiento de Alicante, en una terna comarcal en la que también estaban Xixona y El Campello. Igualmente, las comarcas más cercanas a Ximo Puig, como l’Alcoià y la Marina Alta, recibieron el visto bueno a sus propuestas. La fiesta, con todo, no pudo ser completa, dado que, mientras en líneas generales se aceptaban los planteamientos llegados desde el conjunto de territorios, no sucedía lo mismo con el aprobado por unanimidad en l’Alacantí, lo que supuso dejar fuera a San Vicente del Raspeig, con el consiguiente disgusto para los dirigentes tanto comarcales como del propio municipio afectado.

Este asunto, en cualquier caso, no parece haber influido sobre la opinión de la comisión federal de listas, que este miércoles ratificaba por completo la lista remitida desde la ejecutiva alicantina. La decisión fortalece la figura del secretario provincial, Alejandro Soler, que ya el pasado 9 de junio recibió un espaldarazo cuando Ferraz enmendó las modificaciones realizadas en las candidaturas del Congreso y el Senado por parte de Ximo Puig. Eso supuso, entre otras cuestiones, que Ángel Franco volviese a la lista para la Cámara Alta, aunque como número tres, y que el alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, regresara al tercer puesto en la propuesta para la Carrera de San Jerónimo.

Fernández Bielsa

También ha recibido luz verde el equipo de Carlos Fernández Bielsa para la Diputación de Valencia. La dirección del PSOE ha avalado la propuesta de los socialistas de la provincia para que su secretario general y alcalde de Mislata sea -de conseguir el apoyo de Ens Uneix, el partido de Jorge Rodríguez, que tiene la llave para reeditar un gobierno de izquierdas en el ente provincial- el próximo presidente de la Diputación. Ferraz también ratifica la lista elevada para los once escaños que consiguieron los socialistas.