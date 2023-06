La polémica por la tibieza que el PP mostró en su acuerdo con Vox en la lucha contra la violencia machista sigue presidiendo la agenda. Esta mañana el jefe del Consell en funciones, Ximo Puig, ha declarado que "lo que ha pasado en la Comunidad Valenciana es muy triste, porque con el pacto de la violencia de género se había conseguido un acuerdo sococial muy amplio. Todos deberíamos ser conscientes de que el peor problema que tenemos es la violencia machista".

En su opinión, "todo lo que es una situación de equidistancia hacia este problema, es lamentable, pernicioso indigno e indecente. A mi, me parece bien que en otros ámbitos como Extremadura que todo no vale para acceder al poder. En ese sentido, hay que despejar cualquier duda". Tal y como avanzara ayer en el seno de la Comisión Ejecutiva Nacional del PSPV-PSOE, "la Comunidad Valenciana tiene un acuerdo firme, sólido y social y tiene que mantenerse, por eso nuestra primera acción parlamentaria será la decisión de ampliar y fortalecer el pacto contra la violencia de género y lo haremos en todos los ayuntamientos".

Para Puig, "no se puede jugar con las palabras. A mi, me dolió mucho oir a Feijóo hablar de un divorcio difícil. No tiene nada que ver los divorcios con la violencia, no tiene nada que ver con lo que pasó. Ahora se está hablando de una cuestión que en la Comunidad Valenciana ya se sabía perfectamente. El PP era plenamente consciente de quién era el señor Flores porque durante dos ocasiones le dio su confianza y le situó en dos ámbitos de responsabilidad". "Hay demasiado cinismo en el PP", ha añadido.

Asegurar la inversión extranjera

Respecto a la reunión que mantuvo ayer con Carlos Mazón, el presidente del Ejecutivo valenciano la ha calificado de positiva. Puig ha asegurado que el futuro presidente "contará con mi respeto y cooperación" en lo que ha considerado una materia fundamental para el modelo económico de la Comunidad. "Creo en el autogobierno", ha señalado y se ha mostrado a disposición del popular para "afianzar" las inversiones extranjeras en nuestro territorio.

El presidente en funciones ha realizado estas declaraciones tras asistir a la conferencia de la ministra Diana Morant. La que también es número uno para el Congreso por el PSOE en València ha defendido que “el mejor progreso para la mejor España no es derogable: Hemos puesto en el centro la salud de las personas y el bienestar de la sociedad de la mano de la ciencia, la dignidad laboral y la justicia”.

La titular de Ciencia e Innovación ha lanzado una pregunta a Feijóo: “Por qué los valencianos tenemos menos dignidad que los extremeños". En su opinión, el presidente del PP está sufriendo un divorcio muy duro con la moderación. Morant ha lamentado que en la Comunitat Valenciana “hayamos pasado del Pacto del Botànic al Pacto del Aguilucho”. “Sabemos lo que van a hacer, lo que han hecho siempre: derogar, recortar y destruir”, ha indicado.