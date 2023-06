Hablar de normalidad empieza a ser complicado en cada rueda de prensa después del Pleno del Consell. Esta mañana, la portavoz y vicepresidenta primera en funciones, Aitana Mas, ha leído la declaración institucional en defensa de los derechos LGTBi que, "todos los años" realiza el Ejecutivo valenciano con motivo de la celebración del Día del Orgullo en València. Este sábado 24 de junio tendrá lugar este evento organizado por diferentes colectivos.

"La Comunitat Valenciana no puede convertirse en una tierra franca para la LGTBIfobia. La Comunitat Valenciana ha de seguir siendo una tierra de derechos, respeto e igualdad", termina diciendo el texto. De esta manera, el Botànic entra de lleno en otra de las cuestiones que han levantado fuertes críticas a partir de lo sucedido en el Ayuntamiento de Náquera, donde el alcalde de Vox que gobierna con el apoyo del PP, ha ordenado la retirada de la bandera arcoiris.

Respecto a la denuncia presentada por el Partido Popular ante la Junta Electoral, por la declaración que leyó la portavoz la semana pasada sobre la violencia de género y que además la incluye a ella directamente, ha respondido que no le preocupa. "Creo que como gobierno seguimos teniendo la responsabilidad de gobernar para todos", ha señalado. "Han generado alarma social" No obstante, ha afirmado que "este Consell no es sectario e independientemente de lo que pase esta semana se hará un traspaso amable". Además ha confirmado que el Consell ha recurrido la denuncia en los términos de que la declaración forma parte de la normalidad del Botànic.

La vicepresidenta primera en funciones ha querido diferenciar entre la lógica institucional y el posicionamiento del Botànic de defender los derechos que son fruto del consenso social. "Queremos un traspaso amable hacia el nuevo gobierno, pero no bajaremos los brazos", ha puntualizado. "Para nosotros, la violencia no es un tema partidista, es una cuestión de conseno de la sociedad valencina, que afecta a centenares de mujeres".