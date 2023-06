Fue una de las grandes sorpresas de la jornada de investiduras en los ayuntamientos. Compromís, con los votos del PP, se hacía con la Alcaldía de l’Alqueria d’Asnar, un feudo emblemático para el PSOE, que desde las primeras elecciones democráticas había gobernado en este municipio con Jaume Pascual, que justo esta era la primera vez que no se presentaba a los comicios. Pues bien, la jugada ya ha empezado a levantar las primeras voces críticas en las filas de los valencianistas, y más en concreto en Compromís per Muro, agrupación señera en la comarca, que ha reclamado la adopción inmediata de medidas a la ejecutiva nacional.

El PSOE había sido la fuerza más votada en las elecciones de l’Alqueria d’Asnar, de manera que, aún sin el apoyo de Compromís, hubiese podido gobernar el municipio en minoría. Sin embargo, a la hora de la verdad, los concejales del PP le dieron sus votos al candidato valencianista, César Palmer, que, de esta forma, salía elegido alcalde en detrimento del socialista Andreu Ripoll.

Lo sucedido provocó la airada reacción, el mismo día del pleno, de Jaume Pascual, que había sido primer edil del municipio desde 1979. Tras considerar el apoyo del PP como un pacto encubierto, responsabilizaba de lo sucedido al conseller en funciones Rafa Climent, máximo dirigente de Compromís en la comarca, así como a Vicent Molina, también valencianista y elegido alcalde de Muro ese mismo día con el apoyo de los socialistas.

Estas declaraciones, así como lo ocurrido en el pleno de l’Alqueria, han suscitado ahora la reacción de Compromís per Muro, que ha criticado con contundencia el acuerdo de gobierno. «Rechazamos firmemente este tipo de pactos con la derecha, y exigimos a nuestros representantes en la ejecutiva nacional que se tomen medidas a la mayor brevedad posible», ha señalado Vicent Molina, quien añade que «no se pueden blanquear este tipo de apoyos. En política no todo vale y no se pueden traspasar las barreras de la ética». De igual forma, el representante de los valencianistas insta al candidato en l’Alqueria, César Palmer, a renunciar a la Alcaldía, después de coincidir con Jaume Pascual al definir el acuerdo como «pacto encubierto».

Y es que Vicent Molina sabe mejor que nadie de lo que habla, después de que en las elecciones municipales de 2019 se quedase sin la Alcaldía de Muro precisamente por un acuerdo de las mismas características, por medio del cual Gabriel Tomás, que se había presentado a los comicios como candidato por las filas de Esquerra Unida, terminó siendo alcalde gracias a los votos de los partidos de la derecha.