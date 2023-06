El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido que, si el PP gobierna tras las elecciones del 23 de julio en España, planteará un plan de choque de Atención Primaria que incluya 1.000 plazas adicionales de medicina de familia y comunitaria en la primera oferta de plazas MIR que se apruebe tras los comicios, "y así todos los años hasta solucionar el déficit de plazas" de este tipo. Así lo ha manifestado durante su intervención en el acto sobre sanidad que el PP ha celebrado este martes en la primera visita del líder popular a València tras las elecciones autonómicas del 28M. En el acto ha intervenido el presidente del PPCV y ganador de las elecciones del 28 de mayo, Carlos Mazón, y la vicesecretaria de Políticas Sociales y Reto Demográfico del PP, Carmen Fúnez, que ha moderado una mesa redonda que ha contado con la psiquiatra y coordinadora de Salud Mental de la Comunidad de Madrid, Mercedes Navío, una médica de familia, y una investigadora.

Lecciones

Feijóo ha afirmado este martes que no va a recibir "lecciones de pacto" de Pedro Sánchez, quien hizo un pacto "inédito" en la UE al pactar con independentistas y populistas, y ha asegurado que no renunciarán "nunca" a sus principios "en ningún pacto". Feijóo se ha pronunciado así un día después de que Vox haya accedido a la presidencia de las Cortes Valencianas gracias al pacto de gobierno entre PP y Vox, que permitirá que en las próximas semanas el popular Mazón sea investido presidente de la Generalitat. El dirigente popular ha destacado que Sánchez hizo el "pacto Frankenstein", consistente en pactar "con el mayor populismo y extremismo de Europa", Podemos, "que ahora se llama Sumar", y con los independentistas vascos y catalanes.

Además, después de dos semanas inmersos en el debate sobre los pactos con Vox en la Comunidad Valenciana o en Extremadura, el jefe de la oposición ha garantizado que los ciudadanos "pueden estar tranquilos" porque el PP no "renunciará nunca" a sus principios en ningún pacto y "respetará el deseo de cambio de los españoles". Asimismo, ha indicado que buscarán que "se garantice la gobernabilidad" pero con "gobiernos proporcionados a los resultados electorales en cada comunidad autónoma". "Y gobernaremos para todos en los gobiernos de las comunidades autónomas, como va a hacer Mazón para el conjunto de la población de la Comunidad valenciana", ha manifestado.

Carlos Mazón

Por su parte, Mazón ha pedido al presidente de la Generalitat en funciones, Ximo Puig, que "no se eternice, que salga del sillón" y deje de "tomar decisiones en funciones que luego pueden ser irreversibles". "Quiero lanzar un mensaje al presidente Puig: salga del sillón, no se eternice más, haga caso a lo que han dicho los ciudadanos", ha reivindicado Mazón, que ha apostado por acelerar su investidura como nuevo presidente. Mazón ha reclamado que Puig "no prolongue esto, no tome más decisiones en funciones que luego pueden ser irreversibles": "Déjenos poner en marcha un programa para la sanidad pública, no prolongue más una situación así viendo que el pueblo valenciano ha hablado".