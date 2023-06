El debate sobre cuándo se puede celebrar el pleno de investidura en las Cortes Valencianas comienza a despejarse. Ayer se puso en marcha el plazo de ocho días hábiles que da el reglamento de la Cámara autonómica para constituir los grupos.

A este hecho hay que sumar que el presidente del PPCV y candidato a la presidencia de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ayer, en el acto que compartió con su presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, elevó el tono en el que pidió celeridad al jefe del Consell en funciones, Ximo Puig. «Salga del sillón, no se eternice más, no prolongue esto, no tome más decisiones en funciones. Déjenos poner en marcha nuestro proyecto. El pueblo ha hablado», dijo. No es la primera vez que su mensaje era tan directo como suena y se le podrá criticar muchas cosas a Mazón; pero no el hecho de que no está cumpliendo con lo dicho sobre ponerse a trabajar «cuanto antes» en el Palau.

Este miércoles dará a conocer la estructura del grupo parlamentario, un paso que, si siguen el resto, permitiría a la Mesa de las Cortes iniciar la siguiente fase. Vox también ha cumplido y Compromís está en ello, aunque desde la formación valencianista se apunta a que como pronto la sesión de investidura podría ser el 17 de julio.

Otro «tempus» siguen el PSPV-PSOE y de ahí las palabras de Mazón azuzando a sus adversarios. Los dos consellers en funciones y diputados autonómicos, Rebeca Torró y Arcadi España, se mantienen en la propia indefinición de la norma, pues la misma fija plazos máximos; pero eso no impide que se acorten si se van dando los pasos reglamentarios. Así los populares han sacado a pasear lo ocurrido en el relevo que ofreció Alberto Fabra a Ximo Puig en 2015, cuando el pacto del Botànic supuso su cese como presidente de la Generalitat. Precisamente Fabra tomó el lunes posesión de su escaño como diputado autonómico a pesar de que su paso por el hemiciclo será breve, pues es el actual número uno del PP al Congreso por Castellón. En aquel momento se tardaron 14 días entre la constitución y la investidura. El 11 de junio se constituyeron las Cortes y el 25 de junio, tras las Hogueras, Ximo Puig cogía el timón de un Ejecutivo en el que también estaban Compromís y Podemos.

La ronda de la Mesa

Vox guarda el tradicional hermetismo en el tema de plazos y posicionamiento, pero el partido de Santiago Abascal es ahora protagonista indirecto en esta particular contrarreloj. Cuando queden constituidos los grupos, es la Mesa y, en concreto, su presidenta Llanos Massó, la encargada de realizar las consultas sobre las posibles candidaturas. Con cuatro partidos, la apuesta popular es que se puede hacer en una mañana y, por lo tanto, cumplir con otro requisito legal.

En este punto, se presenta, el artículo 143.2 apunta que «los grupos parlamentarios podrán presentar ante la Mesa de las Cortes las propuestas de candidatos, en el plazo de doce días contados a partir de la fecha de constitución». Eso sitúa el calendario en el 8 de julio. Y luego se determina otro que de «entre los tres y los siete días» para fijar la fecha de investidura con el nombre de aquel candidato que haya conseguido el mayor número de apoyos. Lo que vuelve a situar el relevo entre el 11 y 15 de julio. Así unos y otros releen el reglamento, pero lo cierto es que, si el PSOE apura plazos, la investidura se iría a la semana electoral del 23 de julio. Algo que desde el PP no se quiere.

¿Qué otros condicionantes hay? En primer lugar, la Diputación de Alicante. La fecha de la constitución aún no se ha fijado y para Carlos Mazón es relevante por razones obvias. Otra y, la principal, al menos desde las filas populares es que el relevo se empieza a complicar a tenor de algunas cuestiones que se van aprobando por parte del Consell en funciones. Tanto el presidente del PPCV como Miguel Barrachina y otros dirigentes han hecho declaraciones públicas cuestionando el inmovilismo socialista.

Se reconoció y se sigue haciendo, el carácter institucional y el «traspaso amable», como lo definió la portavoz y vicepresidenta en funciones, Aitana Mas, que se hizo en materia de inversiones internacionales (al menos inicialmente).

Sin embargo, el golpe de efecto que se dio en las Cortes con la cesión de votos del PP a Compromís para que tuviera representación en el órgano rector, ha complicado la relación entre socios y fue ayer, sin ir más lejos, Rebeca Torró la que acusó al PP de ejercer una «compra de voluntades». La dirigente socialista subrayó que «las tácticas del que se hace llamar nuevo PP nos recuerdan demasiado a ese PP zaplanista cuya máxima era el todo vale» y que lo veremos más veces en esta legislatura, según apuntó.