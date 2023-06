El líder del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, y futuro presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, insiste en reclamar celeridad al presidente en funciones, el socialista Ximo Puig, para que se produzca el cambio al frente del Consell antes de que se celebren las elecciones generales el próximo 23 de julio. “Salga del sillón, no se eternice más, no prolongue esto, no tome más decisiones en funciones. Déjenos poner en marcha nuestro proyecto. El pueblo ha hablado”, es el mensaje que Mazón le ha lanzado a Puig en la mañana de este martes, durante la celebración de un acto sectorial sobre sanidad del PP, que tiene lugar en la ciudad de València, en el que ha estado presente el candidato de los populares al Gobierno, Alberto Núñez Feijóo.

Campaña electoral Al igual que vinieron haciendo durante la campaña electoral para las autonómicas y las municipales que se celebraron el pasado 28 de mayo, el PP ha situado la sanidad pública como la principal prioridad de su discurso. “Estamos convencidos de la sanidad, de los derechos sociales, de la igualdad y de los derechos de la mujer”, ha arrancado su discurso Mazón, en un momento en el que tanto se habla sobre estas cuestiones tras el pacto de gobierno alcanzado por los populares y Vox para gobernar la Comunidad Valenciana, un acuerdo que ha situado a la antiabortista Llanos Massó como presidenta de las Cortes. “Hemos elegido València para hablar de lo más importante. Fijaros si se hablan de numerosas cosas hoy en el panorama político. Pero en València hemos decidido hablar de lo más importante que hay”, la sanidad pública. Feijóo se sumerge en las Hogueras de Alicante Junto a Mazón y Feijóo, en el acto del PP han estado presentes el vicesecretario de Organización del PPCV, y alcalde de Finestrat, Juan Francisco Pérez Llorca; el alcalde de Benidorm y presidente provincial, Toni Pérez; y la alcaldesa de València, María José Catalá. Mazón también ha presentado a los números uno de las listas al Congreso de las tres provincias de la Comunidad Valenciana en las elecciones del 23 de julio: Macarena Montesinos (Alicante), una de las personas más próximas al futuro presidente de la Generalitat, Alberto Fabra (Castellón) y Esteban González Pons (Valencia). Tras una mesa redonda, en la que han tomado la palabra tres profesionales de la sanidad y que ha sido moderada por la vicesecretaria de Políticas Sociales y Reto Demográfico del PP, Carmen Fúnez, Feijóo ha sido el encargado de cerrar el acto. Listas de espera La de este martes supone una nueva visita del líder nacional de los populares a la Comunidad Valenciana, tras la que protagonizó la semana pasada en Alicante, con motivo de la celebración de las Hogueras. “Queremos empezar ya a luchar contra las listas de espera. No vamos a desproteger a nuestros sanitarios. Queremos acabar con las ambulancias que circulan por la Comunidad Valenciana sin médico, y con las zonas de segunda y tercera, en función de si vives en el extrarradio, en zonas de difícil cobertura o en la capital”, ha pronunciado Mazón durante el discurso en el que ha vuelto a situar a la sanidad pública como la principal prioridad.