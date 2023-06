El grupo socialista de las Cortes Valencianas sigue digiriendo lo acontecido ayer en la elección de la Mesa del Parlamento autonómico y esta mañana la diputada autonómica y consellera en funciones, Rebeca Torró, ha salido al paso de lo sucedido. La dirigente socialista ha señalado que “las tácticas del que se hace llamar nuevo PP nos recuerdan demasiado a ese PP zaplanista cuya máxima era el todo vale” y ha apuntado que “los primeros movimientos del pacto PP-Vox dejan claro que las malas prácticas y la compra de voluntades va a ser una constante esta legislatura”. Además, ha asegurado que “lo que hicieron ayer los dirigentes del Partido Popular fue retorcer el reglamento para mercadear con los votos y evitar así que el Grupo Socialista tuviera los dos miembros que le corresponden en la Mesa”.

La dirigente del PSPV-PSOE Rebeca Torró ha acusado esta mañana al Partido Popular de “cambiar la voluntad de las urnas” y ha señalado que “con lo ocurrido ayer en las Cortes Valencianas quedó claro que no solo le han puesto una alfombra roja a la ultraderecha, sino que además impugnan lo que los valencianos y valencianas han decidido con sus votos”. Así se ha manifestado Torró tras la constitución de la mesa de Les Corts sobre la que ha lamentado que “algunos grupos parlamentarios caigan en las trampas del Partido Popular para blanquear a la ultraderecha” y ha subrayado que “por muchas cortinas de humo que pongan, la realidad es que le han dado la presidencia a quien niega el autogobierno”.

En este sentido, la dirigente socialista ha destacado que “estos movimientos no hacen más que reafirmarnos en lo que ya sabíamos y es que el Partido Socialista es la única alternativa real de Gobierno que existe en la Comunitat Valenciana” y ha apuntado que “para juntarse con quienes niegan la violencia de género, reniegan del autogobierno y van en contra de todos los avances que necesita nuestra tierra con los y las socialistas que no cuenten”. “Ese no es el camino que necesita la Comunitat”, ha concluido.