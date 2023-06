Un día más, el presidente del PPCV y candidato a la presidencia de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha asegurado que no hay fecha de investidura por los obstáculos que está poniendo el actual jefe del Consell en funciones Ximo Puig. "Depende de que Puig salga del sillón y del Palau de una vez. No sé cómo pedírselo".

Su petición esta vez llevó, además, una carga de flotación sobre el seno del Ejecutivo valenciano y las filas socialistas, pues Mazón ha asegurado esta mañana en Alicante que "parece que entre Puig y Bravo, entre esa pareja política, parece que están decididos a ocupar todo lo que queda el máximo tiempo posible". El líder del PP ha considerado "inaudito" que, en esta etapa del traspado, la consellera de Justicia en funciones Gabriela Bravo compatibilice dos cargos: su puesto en el Consell con la vicepresidencia segunda en el Parlamento autonómico. "Es la primera vez que veo a una vicepresidenta de las Cortes Valencianas siendo a la vez consellera de Justicia. Me parece inaudito. No entiendo como éticamente se puede sostener e incluso dudo de la legalidad del asunto. Parece que han decidido ocuparlo todo, para sorpresa de todos", ha indicado antes de participar en un acto de la Cámara de Comercio alicantina.

Igualdad

Por otra parte, y tras las declaraciones que hizo el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre que las políticas de Igualdad van a depender de Presidencia, Carlos Mazón ha asegurado que estas "tendrán un protagonismo" en su gobierno de la Generalitat. "Cuando uno es presidente es presidente de todo, no voy a ser como XImo Puig que solo era presidente de las áreas que gobernaba. Me voy a encargar muy personalmente de las políticas de igualdad y de otras muchas".

Por útlimo, ha avanzado que "con urgencia" va a aplicar "una gran rebaja fiscal para ayudar a los que más lo necesitan de manera urgente, porque ya hay mucha gente que no llega a fin de mes y porque estamos en un momento en el que la inflación, los precios de la compra, son inasumibles, porque no hay reacción por parte del Partido Socialista. No la ha habido por parte del Generalitat Valenciana y en el Gobierno de España". El alicantino ha criticado la pasividad de los actuales gobiernos en un contexto donde ya hay "más de un millón de personas en el umbral de la pobreza en la Comunidad Valenciana".