El Partido Popular de la Comunidad Valenciana y, sobre todo, su presidente, Carlos Mazón, está exprimiendo cada día desde la constitución de las Cortes Valencianas el pasado lunes. Ayer , antes del inicio de un acto de la Cámara de Comercio de Alicante, el candidato a la presidencia dio una nueva vuelta de tuerca a su estrategia para que los socialistas aceleren en la conformación del grupo parlamentario y trasladó esa presión sobre los hombros del presidente de la Generalitat en funciones, Ximo Puig.

A la reiterada petición para que se marche, el popular añadió un nuevo foco conflictivo: Gabriela Bravo. La consellera de Justicia en funciones ostenta ahora también el cargo de vicepresidenta segunda de la Cámara valenciana, lo que a ojos del PP es una posible causa de incompatibilidad. «No hay fecha de investidura por los obstáculos que está poniendo el actual jefe del Ejecutivo. Depende de que Puig salga del sillón y del Palau de una vez. No sé cómo pedírselo», aseveró.

«Parece que Puig y Bravo, esa pareja política, están decididos a ocupar todo lo que queda el máximo tiempo posible», afirmó. El líder del PP consideró «inaudita» la situación. «Es la primera vez que veo a una vicepresidenta de las Cortes Valencianas siendo a la vez consellera de Justicia. No entiendo como éticamente se puede sostener e incluso dudo de la legalidad del asunto. Parece que han decidido ocuparlo todo», indicó.

Sin presiones: el relevo del Consell lo marca el Parlamento La portavoz y vicepresidenta del Consell en funciones (Compromís), Aitana Mas, que compareció junto al conseller (PSOE) Arcadi España, quiso quitar presión a los tiempos de relevo en el Ejecutivo y dejó claro que la fecha de ese cambio la marca la Mesa de las Cortes Valencianas. En varias ocasiones, afirmó que el fin de la legislatura la determina el Parlamento autonómico y que el Gobierno, aunque está en funciones, cumplirá hasta el último día. «Estará al pie del cañón». Unas palabras a las que nada añadió España, una de las voces que está replicando al PP. A.J



Una grieta más honda

Unas horas más tarde, la portavoz y vicepresidenta del Consell en funciones, Aitana Mas, confirmó en la rueda de prensa tras el pleno del Ejecutivo que se había solicitado un informe a la Abogacía y que entendía que se hacía desde la «normalidad» si a la persona le sugieren dudas.

Durante el aproximadamente año como cara visible del Botànic, la crevillentina se ha preocupado de guardar las distancias, pero tras el episodio del lunes en las Cortes (acuerdo entre Compromís y PP) las diferencias entre los socios del Gobierno valenciano se han tornado más evidentes que nunca. De hecho, Mas respondió al más puro estilo Mónica Oltra, quien mantuvo con Bravo una relación de tensión abierta y manifiesta. «Desde mi perspectiva, siempre he tenido clara la separación de poderes», concluyó Aitana Mas. Literalmente, llovía sobre mojado.

El Partido Popular sabe que abrió una herida el pasado 26 de junio entre socialistas y valencianistas y el hecho de que Gabriela Bravo sea independiente (no afiliada) hace más profunda una grieta que juega en contra de Ximo Puig. En las filas socialistas, hay quien ha visto en la petición de la titular autonómica una manera de ganar tiempo, pues está el antecedente de María José Salvador. La diputada autonómica del PSPV era consellera en mayo de 2019 y dejó el cargo para asumir la vicepresidencia de las Cortes Valencianas con apenas un día de diferencia.

Igualdad en Presidencia

Por otra parte, y tras las declaraciones que hizo el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre que las políticas de igualdad van a depender de Presidencia, Carlos Mazón aseguró que estas «tendrán un protagonismo» en su gobierno de la Generalitat. «Cuando uno es presidente es presidente de todo, no voy a ser como Ximo Puig que solo era presidente de las áreas que gobernaba. Me voy a encargar muy personalmente de las políticas de igualdad y de otras muchas».

Desde las polémicas declaraciones del número dos de Vox, los populares y, en particular, Mazón han trabajado para disipar dudas sobre su compromiso con la protección de las víctimas de violencia de género y de los derechos y libertades individuales. Además de publicar la bandera arcoiris en su perfil de Twitter con motivo del día del orgullo LGTBI, Mazón adquirió el compromiso de dar relevancia a la igualdad en su futuro gobierno.

Por último, avanzó que «con urgencia» va a aplicar «una gran rebaja fiscal para ayudar a los que más lo necesitan de manera urgente, porque ya hay mucha gente que no llega a fin de mes y porque estamos en un momento en el que la inflación, los precios de la compra, son inasumibles, porque no hay reacción por parte del Partido Socialista. No la ha habido por parte del Generalitat Valenciana y en el Gobierno de España».

El alicantino criticó la pasividad de los actuales gobiernos en un contexto donde ya hay «más de un millón de personas en el umbral de la pobreza en la Comunidad Valenciana», un dato que consideró insoportable y que merecía una rápida respuesta.