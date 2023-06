El portavoz del grupo popular en les Cortes Valencianas, Miguel Barrachina, ha criticado los “insultos reiterados” de cargos del PSPV al PPCV. Barrachina ha asegurado que “por encima de cualquier cuestión está la ética y los buenos modales y desde el PPCV no vamos a consentir que los cargos socialistas resentidos por los resultados electorales sigan propinando insultos de manera injustificada contra el PPCV”. Barrachina ha señalado este jueves que en los últimos días “hemos escuchado declaraciones de Gabriela Bravo que bien merecen una rectificación, así como las palabras de la todavía consellera en funciones Rebeca Torró”. Al respecto, el portavoz del grupo popular ha anunciado que el PP está preparando una querella contra Torró por los insultos al presidente del PPCV, Carlos Mazón. En uno de sus últimos tuits, tras conocerse que Compromís le arrebataba un puesto al PSPV-PSOE en la Mesa de las Cortes tras pactar con el PP, Torró escribió el siguiente mensaje: “Mazón, ladrón. Antes de empezar la legislatura ya empieza hurtando la voluntad popular para atacar la democracia. Después vendrá todo lo demás”.

Oposición

“En el PSPV no han asimilado todavía que van a estar en la oposición y les molesta cualquier signo de apertura y de pluralidad. La reacción de Torró pone de manifiesto una forma de hacer política en la que todo lo que contradiga al PSPV está fuera de lo normal”, ha señalado Barrachina. El síndic ha lamentado que después de tres días Torró “no haya eliminado la publicación ni se haya retractado” y ha afirmado que “no merecemos un presidente como Puig, que todavía no ha asumido que ha perdido las elecciones y que lo único que ha hecho desde el primer momento es boicotear el cambio en la Comunidad Valenciana y menospreciar la voluntad de los valencianos, no aceptando el resultado de las urnas”.

Barrachina también ha tildado este jueves de “bochornoso” que Puig y Bravo “acaparen todos los cargos al aferrarse a los sillones y los sueldos con el único objetivo de mantenerse en el poder”. Barrachina ha asegurado que “es inédito en democracia que una misma persona, en este caso Bravo, acapare un cargo de responsabilidad en el legislativo, como número tres de la Mesa de las Cortes -órgano de decisión de la Cámara-, y se mantenga en el Ejecutivo como máxima responsable de un área como Justicia”. “Este afán acaparador les lleva hasta a perder las formas y retorcer la norma hasta rozar la ilegalidad, solo por amarrarse al puesto hasta el último minuto, sin ningún rubor ni recato. Los valencianos no merecen este espectáculo lamentable. Mantenerse en el ejecutivo y legislativo a la vez podría ser ilegal”, ha señalado.

Doble moral

Por su parte, el PSPV ha ironizado este jueves con “la doble moral del PP en lo que respecta al pacto de la vergüenza que han firmado en la Comunidad Valenciana” y ha señalado que “al mismo tiempo que Feijóo dice no compartir el negacionismo de Vox y de la nueva presidenta de las Cortes, les convierte en la segunda autoridad de la Comunidad Valenciana dándoles el control del Parlamento valenciano”. Así se ha manifestado Torró tras las declaraciones realizadas ayer en televisión por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en las que manifestó no estar de acuerdo con Llanos Massó y sus posturas, a quien le ha sugerido que “deberían replantarse sus compañeros de viaje” y le ha recordado que “igual todavía están a tiempo y le aceptan la devolución de sus socios negacionistas”. “El presidente del PP está tan perdido que no sabe ni de quien le hablan ni con quien ha firmado pactos, están rendidos a los pies de la ultraderecha”, ha insistido.