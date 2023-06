La coalición de izquierda Sumar-Compromís ha presentado en la mañana de este jueves en Alicante su proyecto para las elecciones generales que se celebrarán el próximo 23 de julio. Lo ha hecho a través de su número uno al Congreso por Alicante, Txema Guijarro; la número dos, Inma Orozco; la cabeza de lista por Valencia, Àgueda Micó; y el cabeza de lista por Alicante al Senado, Manuel Alcaraz. El proyecto se presenta, entre otros objetivos, con el propósito de frenar el auge de la extrema derecha e impedir su entrada en el Gobierno central, como está ocurriendo en algunos ejecutivos autonómicos, entre ellos el de la Comunidad Valenciana. Otra de las metas es la de remontar los malos resultados que la izquierda obtuvo en las recientes elecciones autonómicas y municipales, que se celebraron el pasado 28 de mayo.

Guijarro ha asegurado este jueves que ante quienes quieren cambios "más suaves" por "miedo a la reacción", desde Sumar tienen "prisa" por esos avances sociales, porque, ha explicado, "la gente no puede esperar". "Estamos orgullosos de tener prisa por introducir esos cambios, porque no podemos contemporizar y no vamos a especular con derechos, sino que vamos a seguir avanzando y al que le moleste que se ponga en la cola", ha afirmado Guijarro durante la presentación de la candidatura. En declaraciones a periodistas, ha señalado que ante la "gran incertidumbre que se ha cernido sobre Europa", el 28 de mayo "hubo un resultado que no ha sido bueno para la izquierda", pero lo positivo, ha dicho, "es que ha dejado negro sobre blanco cuál puede ser el futuro de política si la derecha y la ultraderecha llegan a La Moncloa".