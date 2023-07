Tomó posesión el día 19, ¿no le parece suicida aceptar el cargo a poco más de un mes de las elecciones generales?

No esperaba el resultado electoral en la Comunidad Valenciana. Estaba muy ilusionado con la digitalización del profesorado, pero ya no me parecía correcto continuar con esos proyectos. En ese momento, me hicieron la propuesta. Vi la oportunidad de tener una responsabilidad política mayor, que hasta ahora no había desempeñado. No sé hasta cuándo estaré. Me ilusiona gestionar el proceso electoral, facilitar el voto a la gente. En los cargos que he tenido, lo que mejor se me ha dado ha sido la organización.

¿Por qué cree que le han elegido a usted para el cargo?

Creo que lo que mejor hago es saber escuchar, hacer análisis de lo que me están contando. Ese puede haber sido el factor decisivo. Ahora ocupo un puesto en el que tengo que asistir a muchas reuniones. En Educación siempre he intentado cambiar los trámites que eran excesivamente administrativos y burocráticos. Saber escuchar y facilitar las cosas es lo que me ha llevado hasta aquí. No me veo con otras cualidades, no soy un técnico.