El presidente del PPCV y candidato a la Presidencia de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ganó un importante aliado en su carrera por llegar al Palau «cuanto antes mejor». Y es que Compromís se ha convertido en un extraño aliado en este proceso de relevo del Palau de la Generalitat.

La coalición valencianista registró su grupo parlamentario y dio luz verde a su estructura que queda con Joan Baldoví como síndic, y de adjuntos, las conselleras en funciones Aitana Mas e Isaura Navarro más el ex titular autonómico de Educación, Vicent Marzà. El trámite administrativo es imprescindible para que el Parlamento pueda avanzar en la investidura; pero queda pendiente la constitución del grupo socialista en las Cortes.

Cubierto el expediente, Joan Baldoví se apresuró a tender puentes hacia derecha e izquierda. La formación quiere ser un partido «abierto al diálogo» con dos únicos límites: el interés del pueblo valenciano y el consenso. Así, el síndic se manifestó a favor de acortar plazos para facilitar la entrada del nuevo gobierno de PP y Vox. Para evidenciarlo, Baldoví habló de querer empezar a trabajar ya y, como muestra, avanzó que este miércoles presentará un proyecto de ley.

«No es un problema empezar a trabajar y ponernos en marcha. Creemos que es nuestra obligación», aseguró ante los medios. Para el diputado autonómico, Compromís no pondrá inconvenientes para que se haga «cuanto antes, siempre, de acuerdo con lo que digan los letrados».

Por otro lado, Baldoví volvió a tenderle la mano a los socialistas para llegar a acuerdos en la futura renovación de los órganos estatutarios. «La obligación de los políticos es llegar a acuerdos. (En el Congreso de los Diputados), he vivido una obstrucción intolerable del PP en la renovación de los órganos judiciales y Compromís no quiere lo mismo». «Siempre que se respeta la voluntad del pueblo valenciano y que no haya avasallamiento y acabe siendo todo una imposición, habrá una predisposición al diálogo», añadió sin referencia a ningún partido, pero al matizar su declaración dejó claro que se refería al PSPV-PSOE. «Nosotros fuimos los primeros que intentamos negociar con el Partido Socialista y no hubo ningún gesto», dijo en referencia a la negociación con la Mesa de las Cortes, donde los de Ximo Puig se negaron a ceder un sillón y los valencianistas lo lograron merced a un acuerdo con el PP.

«Creo que sería importante, y lanzaríamos un buen mensaje, si las dos fuerzas progresistas nos pusiéramos de acuerdo en la renovación de todos los organismos. Estamos dispuestos al pacto si es en beneficio de la sociedad valenciana».

El ofrecimiento de Baldoví llega en un momento de tensión entre los que, aunque sea por días, son socios de gobierno autonómico. Tanto PSOE como Compromís han exhibido en estos ocho años de gobierno grados e intensidades distintas en sus diferencias; pero tras el resultado electoral todo cambió. «Somos socios de gobierno, no de oposición», sentenciaron varios dirigentes socialistas para marcar una línea de separación que se ha traducido como maneras diferentes de abordar la derrota de la reciente cita electoral autonómica.

La propuesta para negociar nuevas designaciones de órganos como la Sindicatura de Comptes o la Corporación Valenciana de Mitjans de Comunicació (À Punt) quedaron finalmente paralizados por la falta de acuerdo entre PP y los socios del Botànic.

Matizaciones a Sumar

Al margen del devenir de la nueva legislatura, la precampaña electoral ha situado a la coalición en una situación delicada, pues como socio de Sumar, se mostró de acuerdo, aunque con matizaciones, respecto a la propuesta de Yolanda Díaz de dar 20.000 euros a los jóvenes para que emprendan. Joan Baldoví cerró filas alrededor de la figura de la vicepresidenta en funciones; no obstante, reconoció que la iniciativa lanzada por el movimiento debería someterse a un requisito de «progresividad». «No es lo mismo los hijos de Boluda que los de un trabajador de Boluda», apuntó.

El dirigente recordó que la candidatura es Compromís-Sumar y restó importancia a la puntualización. De hecho, avanzo que este miércoles se presentará el programa y confirmó que el próximo sábado estará junto a Yolanda Díaz en el acto que la plataforma celebrará en la capital del Túria. El acuerdo, in extremis, al que se llegó con Podemos evitará que la líder gallega tenga que volver a hacer equilibrios en la Comunidad Valenciana como pasó en las elecciones del 28M, donde pidió el voto para Unides Podem en Alicante y para Compromís en València.