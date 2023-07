El partido de Jorge Rodríguez, Ens Uneix, tiene la llave que decantará el gobierno de la Diputación de Valencia, y aunque negocia tanto con el PP como con el PSPV, conforme van pasando los días va cerrando puertas a los populares y abriendo camino a un posible ejecutivo provincial progresista con PSPV y Compromís liderado por el socialista Carlos Fernández Bielsa. Los pactos de los populares con Vox en la Generalitat y en distintos municipios incomodan a la formación de Rodríguez que, aunque transversal, tiene una base de votantes e ideológica progresista y eso lo han dejado claro desde el principio. No quieren estar con Vox.

El PP dice que no «tiene por qué estar en el gobierno», pero emplaza a afrontar la situación «que han querido los valencianos» en las urnas. Esta coyuntura complica que el presidente provincial del PP, Vicent Mompó, sea investido presidente de la Diputación de Valencia, pues, en el gobierno o no, los populares necesitarían los votos de los ultras para gobernar, aunque fuera en minoría. A no ser que Compromís cediera apoyos en favor de investir a Mompó, algo que los valencianistas no harán. «Trabajaremos para que haya un gobierno de progreso en la Diputación de Valencia», señalaban ayer a este diario.

Así las cosas, parece prácticamente imposible que las fricciones en cuanto a este tema tengan solución y el pacto de Ens Uneix con el PSPV y Compromís se vislumbra cada vez más cercano, pese a que los de Rodríguez todavía no lo confirman ni lo desmienten. Mientras tanto, piden al PSPV provincial de Bielsa, candidato para presidir la Diputación, reparación pública de la imagen de su líder, Jorge Rodríguez.