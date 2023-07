El presidente de la Diputación de Alicante y próximo presidente de la Generalitat, Carlos Mazón (PP), ha señalado este martes que confía que la Mesa de las Cortes avance en los trámites para su investidura y que ésta se pueda producir "lo antes posible". "Quiero que todos seamos eficaces en este periodo transitorio, que este proceso se armonice, estoy a disposición de la Mesa de las Cortes, que es la que debe iniciar consultas una vez constituidos todos los grupos. Solo queda un grupo por constituir, hay que preguntar al PSPV-PSOE", ha agregado. Mazón ha explicado que ha hablado con el presidente en funciones, Ximo Puig, y que hay "gente de nuestro entorno" que mantiene un "diálogo abierto", por lo que espera que este proceso "fructifique razonablemente bien". En este sentido, según se están produciendo los acontecimientos y los plazos que marca el reglamento, el próximo viernes 14 apunta como la fecha más probable para que se produzca la investidura del alicantino.

Ayudas

Las declaraciones de Mazón a los medios se han producido tras reunirse con la alcaldesa de València, María José Catalá. En ellas, el líder del PPCV ha instado a Puig que apruebe la extensión hasta final de año las ayudas para los abonos de transporte y la gratuidad para los jóvenes hasta final de año. "Quizás no sea tan prioritario regar a entidades afines y que no se pase el plazo para mantener y sostener al menos la prórroga, como mínimo hasta final de año, que nosotros mantendremos, de la gratuidad del transporte para los jóvenes", ha expresado. Mazón ha apremiado a Puig y ha indicado que "lo antes posible hay que garantizar la tranquilidad, seguridad y facilidades en movilidad pública para los jóvenes y para el resto de personas que hasta la fecha habían disfrutado". "Han salido ya las ayudas del gobierno, no hay que esperar ni un minuto", ha señalado.

Mazón ha realizado la visita de este martes a la alcaldesa de València en calidad de presidente de la Diputación de Alicante, en la que está apurando sus últimos días de mandato. El encuentro, protocolario e institucional, ha sido calificado por el responsable provincial como “un gesto de vertebración, un símbolo en sí mismo y una actitud que le agradezco”. Según Mazón, quien ha felicitado a Catalá por estas primeras semanas al frente del Ayuntamiento de València, se ha mostrado ante los medios de comunicación congregados en el consistorio valenciano “agradecido y orgulloso de poder despachar con Catalá como alcaldesa y como amiga”, al tiempo que ha indicado que desde el principio está ejerciendo como alcaldesa de la capital de toda la Comunidad Valenciana, lanzando mensajes, gestos y acciones de cambio.

Alianza

"Tanto la Comunidad como la ciudad tienen garantizada una alianza de futuro y proyectos interesantes. Somos amigos y compañeros de trabajo y ahora la ciudad va a sentir de nuevo el cariño de una Generalitat que esté al lado de los ciudadanos", ha apuntado Mazón. "Hay limpieza, seguridad y la Virgen está donde a todos nos gusta verla", ha agregado. Preguntado en concreto sobre el futuro museo fallero en el antiguo edificio de Correos ubicado en la plaza del Ayuntamiento, recientemente adquirido por el Consell, Mazón ha explicado que le gustaría que dejara de ser "un palacete para privilegiados para convertirse en un foro de encuentro de nuestras fiestas, desde la modernidad".