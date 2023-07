La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha dimitido de su cargo tras ser nombrada vicepresidenta segunda de la Mesa de Les Corts. El president de la Generalitat en funciones, Ximo Puig, asumirá estas competencias hasta la investidura de Carlos Mazón.

Los tiempos ya los marco la propia titular la semana pasada tras conocerse el informe de la Abogacía de la Generalitat. El documento daba por buena la circunstancia de que Bravo compatibilizara su puesto en funciones en el Consell con el de diputada autonómica. "No hay una situación de incompatibilidad absoluta entre ser consellera en funciones y diputada"; pero advertía de que "podría darse" una situación de incompatibilidad "de facto" entre ambos cargos en el momento en el momento que empezara a ejercer funciones como vicepresidenta segunda, lo que la obligaría a abstenerse en la orden del día o de tomar determinadas decisiones.

Por ello, al reunirse este viernes por primera vez la Mesa de las Cortes Valencianas, Bravo ha dejado el cargo, según se publica en el Diari Oficial de la Generalitat, "a petición propia".

Polémica previa

La semana pasada, Bravo aseguró que no dimitiría del cargo hasta que no exista una "incompatibilidad de facto" con su nuevo puesto en el parlamento valenciano. "Si no dimito es por responsabilidad con las competencias que ejerzo desde la Conselleria", comentó, al tiempo que hizo hincapié en las competencias en materia de Emergencias "en una situación como la que nos encontramos con olas de calor y de vigilancia permanente ante los incendios".

Su respuesta vino también empujada por la presión que realizó el presidente del PPCV y candidato a la presidencia, Carlos Mazón, quien puso en duda la legalidad de que Bravo compatibilizara su presencia en el órgano rector de la Cámara con su puesto en el Ejecutivo.