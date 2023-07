El Tribunal de Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana sigue sin pronunciarse sobre el contencioso por la Alcaldía de Alcalalí presentado por Compromís por el que reclama que se corrija el error en la transcripción de los votos que le deja sin mayoría absoluta. Este retraso ha impedido que el Ayuntamiento del municipio de la Marina Alta se formara este viernes, como estaba previsto, lo que tiene un efecto colateral, ya que también retrasa la constitución de la Diputación de Alicante, que la idea era fijarla la semana del 23J. La institución provincial no se puede constituir hasta que se formen los 141 ayuntamientos de la provincia. Solo queda el de Alcalalí por hacerlo, a expensas de que se pronuncie el TSJ, pero esto impide que la Diputación tome forma. Compromís, por su parte, avisa de que si el TSJ no resuelve a favor de sus intereses, acudirá al Tribunal Constitucional.

En un principio, estaba previsto que el Ayuntamiento de Alcalalí se formara este viernes, pero al no haber llegado la resolución sobre el error en el acta de una de las mesas electorales no se pudo celebrar el acto, lo que hará esperar también a la Diputación. La previsión ahora es que la situación en el municipio de la Marina Alta quede resuelta para principios de la semana que viene. «Nosotros, como partido, decimos que se trata de un error y no hemos presentado alegaciones ni nos hemos personado», afirma al respecto el alcalde de Benissa, que será el próximo diputado del Partido Popular en la comarca, Arturo Poquet.

Tanto los populares como Compromís lamentan que la resolución se esté demorando más de la cuenta. Los valencianistas alegan que, en el momento de remitir las actas a la Junta de Zona, sus votos estaban intercambiados con los del PP por culpa de un error, lo que provoca que pierdan la mayoría absoluta. «Lo de Alcalalí es una equivocación y debe resolverse pronto», ha venido afirmando en las últimas semanas el popular Javier Sendra, alcalde de Planes. «Hasta el PP nos ha felicitado. Estamos muy sorprendidos por esta situación y por la demora que está teniendo», señaló el portavoz en funciones de Compromís en la Diputación, Gerard Fullana.

Acta

Tanto la Junta de Zona, del Juzgado de Dénia, como la Junta Central señalan que lo que prevalece es el acta, que es el documento en el que se han intercambiado los votos entre el PP y Compromís. Los valencianistas han presentado una declaración jurada del presidente de mesa y de los dos vocales, pero, hasta la fecha, no ha sido estimada. «Hay diferencias entre el acta de escrutinio y el de cesión y, ante ello, prevalece la de cesión», explica Poquet. Ahora la pelota se encuentra en el tejado del TSJ y, en función del resultado, Compromís podría presentar un recurso de amparo electoral ante el Constitucional. Con todo, ahora se espera que el panorama quede resuelto a principios de la semana que viene, lo que permitiría la convocatoria del pleno en el que el alcalde de Alcalalí tomaría posesión, lo que, a su vez, allanaría el camino para que la Diputación se pudiera constituir antes de que finalizara el mes de julio.

Una vez que se dé por finiquitada la situación en el último de los 141 municipios de la provincia que queda por resolver, echará a rodar el nuevo mandato de la Diputación, en el que el PP cuenta con mayoría absoluta. Los populares suman 16 diputados de los 31 totales, por los trece del PSPV-PSOE y uno de Compromís y otro de Vox. La formación de ultraderecha se estrena en la institución provincial, gracias al acta que consiguió el pasado 28 de mayo en la comarca de l’Alacantí. Por su parte, Ciudadanos, que en el pasado mandato contaba con dos diputados, y que formaba parte del equipo de gobierno que encabezaba el popular Carlos Mazón, no contará con representación de cara al nuevo periodo.

Presidente

Mientras se resuelve la situación en Alcalalí, ya se conocen prácticamente los nombres de todos los diputados del nuevo mandato. El PP ha confirmado que el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, será el nuevo presidente, tomando el relevo de Mazón, que la próxima semana será investido como nuevo jefe del Consell. Al margen de los ya citados Pérez y Poquet, los otros catorce diputados populares serán: Ana Serna, Juan de Dios Navarro, Bernabé Cano, Loreto Serrano, Cristina García, Lourdes Llopis, José Antonio Bermejo, David Aracil, Marina Sáez, Antonio Bernabeu, Francisco Cano, Carlos Pastor, Magdalena Martínez y Carmen Sellés.

Por parte del PSPV, los trece diputados serán: Vicente Arques, José Antonio Amat, Joaquín Hernández, Isabel López, José Ramiro, Verónica Giménez, Raúl Ruiz, Raquel Marín, Yolanda Seva, Francis Rubio, Manuel Ros, Pilar Díaz y Nuria Llodrá. En Compromís Ximo Perles cogerá el testigo de Fullana, mientras que Vox es el único partido que falta por pronunciarse, pero las miradas están puestas en Mario Ortolá.