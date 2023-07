¿Cómo afrontan la campaña del 23J en Sumar-Compromís?

Con un optimismo prudente. El contexto posterior al 28 de mayo ha hecho que mucha gente se ponga las pilas. En esta ocasión, se ve la necesidad de apostar por un voto útil que permita avanzar en las políticas progresistas. Tener un gobierno de la vergüenza en la Comunidad Valenciana es un revulsivo para no quedarse en casa el 23J. En esta ocasión va a poder más la esperanza que no dar las cosas por sentadas. La izquierda a la izquierda del PSOE hemos visto que era imperativo que uniéramos fuerzas para que no se pierda ni un voto.

¿Cuál sería la primera medida en caso de gobernar?

Hay que poner el foco en las cuestiones que tienen que ver con el trabajo y el mercado laboral, y también con la calidad de vida de las personas. Hay que avanzar en derechos laborales, hacia una jornada conciliadora que facilite espacios de vida que generen felicidad en las personas y productividad. Mantenemos el mismo modelo de jornada laboral desde 1919. Hay que pensar en la semana laboral de 32 horas. También hay que blindar el derecho a una vivienda digna para todos, sobre todo para los jóvenes.

¿Ha sido fácil el encaje de las fuerzas progresistas en Sumar?

Todos teníamos claro que había un mandato ciudadano. Hemos tejido una red de complicidades en lo que nos une y hemos desterrado las cuestiones en las que puede haber divergencia. No ha sido complicado asumir un programa común, aunque, en el caso de la Comunidad, Compromís ha influido mucho. Aquí estamos para trabajar, para avanzar en derechos. Más allá de la dificultad que ha supuesto el anuncio electoral tan precipitado, no hemos cuestionado la necesidad de ponernos de acuerdo.

Hablaba antes de «Gobierno de la vergüenza», ¿el objetivo es no repetir estas situaciones?

Los valencianos tienen la oportunidad de expresar en las urnas que este Gobierno no les representa. Solo hay que ver el discurso de la presidenta de las Cortes Valencianas. Que personas con esta ideología accedan a las instituciones es un peligro para la sociedad. Impregnan el discurso, lo contaminan, y se empiezan a cuestionar derechos que estaban asumidos por la gran mayoría de las personas.

¿Cuáles son las grandes reivindicaciones de la «agenda valenciana» para la coalición?

Lo más urgente es la falta de financiación. Es el tema estrella de reivindicación valenciana, junto a la condonación de la deuda histórica. Carga las espaldas de la Administración autonómica de forma injusta. No podemos permitir que esto se alargue más. Hay que abordarlo de otra manera, porque es una cuestión innegociable. Esto afecta mucho a la provincia de Alicante, sobre todo en materia de infraestructuras, que llevan años paralizadas y son absolutamente necesarias.

Las infraestructuras son uno de los terrenos más espinosos...

Es que hay muchas infraestructuras que están pensadas con los parámetros de los años ochenta, por lo que hay que hacer un gran esfuerzo. Hay que ponerlas en el contexto de la emergencia climática y hacer que sean sostenibles a nivel ambiental, social y económico. Necesitamos un Gobierno central que entienda que este tipo de infraestructuras tienen que ser decididas desde la horizontalidad de las partes afectadas. Las infraestructuras que tenemos no encajan en el territorio ni en las necesidades reales de la ciudadanía.

¿Cómo ve que haya partidos que nieguen la emergencia climática y sus consecuencias?

Nosotros estamos en las antípodas del pacto de gobierno de la Comunidad. A estas alturas es incuestionable desde el punto de vista científico que vivimos una emergencia climática. Todas las medidas del Gobierno central y de las administraciones autonómicas y locales tienen que pensarse en parámetros de sostenibilidad y resiliencia. No son retos de futuro, son de presente. Hay que impulsar políticas transformadoras e incuestionables.

En materia hídrica, ¿qué plantean en su programa?

Todas las políticas tienen que estar en el contexto del marco de emergencia climática que vivimos. El agua va a ser uno de los mayores retos de la humanidad. Hay que impulsar la adaptación al cambio climático y asegurar los recursos hídricos que nos permitan desarrollar una economía diversificada. El discursos de agua para todos está muy vacío. Nosotros defendemos el trasvase como medida de urgencia, pero con letra pequeña. En el contexto del siglo XXI, de la falta de recursos y de las medidas para la racionalización del uso del agua. Hablar solo del trasvase Tajo-Segura es hacerse trampas al solitario y demagogia pura y dura.

¿Cómo tiene que ser la gestión de la transición energética?

Es imperativo que abandonemos los combustibles fósiles y las energías renovables son una oportunidad. Pero esa transición tiene que ser justa con el territorio. Hay comarcas alicantinas que viven un atropello por la incidencia de proyectos que no tienen encaje territorial ni ambiental en las zonas en las que se ubican. La ciudadanía tiene que decidir sobre las grandes infraestructuras.

¿Cuál es su modelo turístico?

El punto de partida siempre es el mismo. El turismo también tiene que estar en el marco de la emergencia climática. Si la masificación es nociva, si hay que invertir en reponer lo que nos cargamos, hay que hacer balance. Tenemos margen para trabajar en el sector turístico por una mejora de la calidad, empezando por el empleo, la oferta y la huella ecológica. La tasa turística es imprescindible y sería un tiro en el pie no facilitar su implantación.