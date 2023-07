¿Cómo ha cambiado la política desde 1978, cuando hizo campaña en favor del PCE en las elecciones parciales al Senado, hasta hoy, que es el número uno por Sumar?

Ha cambiado todo mucho. Había muchos actos en los pueblos y mucha movilización. La parte mala es que había una gran parte de la ciudadanía a la que todavía le costaba mucho incorporarse a los procedimientos democráticos. Además, sabíamos que, cuando llegaba una campaña, ETA iba a matar. Lo malo ahora es que la tensión que producen las redes sociales es terrible. Es muy difícil que los líderes puedan pensar con tranquilidad, y está todo excesivamente profesionalizado. Algunos líderes solo saben decir lo que el jefe de prensa les ha dicho que digan. Está bien contar con asesores, pero lo fundamental es aprehender una línea política y tratar de exponerla lo mejor que sepas, con el mejor sentido del humor y la ironía posible.

¿Y cómo encaja Manuel Alcaraz en una campaña como ésta?

Mi partido me llamó para decirme que me había propuesto por Compromís. Dije que sí, condicionado a que pudieran aparecer otros candidatos mejores, y desde la firme convicción de que vivimos un momento extraordinariamente complicado y complejo, y que cuando uno tiene la experiencia, por razones morales, no puede renunciar a dar la cara en una situación como esta.

¿Por qué el Senado?

Es lo que me propusieron. Es verdad que para el Congreso se habían presentado a primarias, y en el partido saben que soy un enemigo absoluto de las primarias: son un simulacro democrático. Además, ya fui candidato al Senado hace años.

El Senado siempre se ha identificado con una especie de cementerio de elefantes. ¿Habría que meterle mano?

Como he escrito en varias ocasiones, el Senado es el geriátrico de la democracia.

¿Y eso no es incompatible con ir en las listas?

Por mi edad, ya me he ganado poder ser senador. Animo al ciudadano a que mire mi edad y me vote, aunque hay algunos mayores que yo que ya estaban cuando se hizo el edificio del Senado.

¿Qué habría que hacer, en cualquier caso, con el Senado?

El artículo 69 es el que se dedica al Senado y dice que es la Cámara de representación territorial, pero eso no se ha verificado. Con la forma de elección y las funciones que tiene, se ha convertido en una cámara de segunda lectura. No se trata tanto de reformar el Senado en sí, como de clarificar mejor las competencias entre las comunidades autónomas y el Gobierno central. Curiosamente, cuando defendemos una España federal, hay gente que dice que eso supone más separación, y es al revés. El Senado, en ese esquema de España federal, tiene que ser la fuerza centrípeta. El problema es que en España no tenemos una institución que represente a las comunidades y que, por lo tanto, evite los movimientos centrífugos. Si algunos de los que hablan de España y de la Constitución desde que se levantan hasta que se acuestan se molestaran en leer la Constitución y en tratar de entenderla, se darían cuenta de que por españolismo habría que defender una reforma del Estado de las Autonomías y del Senado.

¿Y eso es factible hoy?

En este momento, es prácticamente imposible. Hay algunas reformas más sencillas. Se ha hablado de dignificar a las personas con discapacidades o de acabar con la prevalencia del varón sobre la mujer. Hay que darle más vigor a los derechos relacionados con el medioambiente, al derecho a la vivienda, debemos ampliar el número de valores. Tenemos la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo, e incluiría la paridad entre hombres y mujeres, la sostenibilidad medioambiental y la hospitalidad como grandes valores de España. Es un momento muy complicado, pero la pregunta no es si hay que modificar la Constitución sino cuándo, porque, cuando se hizo, internet ni existía, España no estaba en la Unión Europea...

¿Qué puede aportar Sumar en este escenario?

Lo que podemos aportar desde Sumar, y en buena medida la experiencia del Botànic ha servido de mucho, es que, desde el primer momento, se apuesta por unificar algo, y no tanto el resultado, sino el método. Vamos a hablar a ver hasta dónde nos podemos poner de acuerdo. Y esta legislatura que ha sido tan terriblemente complicada ha sido la primera en la que ha habido acuerdo entre diversas fuerzas políticas, pero es que, si miramos Europa, una gran parte de los estados están gobernados por una coalición. No creo que sean los políticos y los partidos los principales culpables de la crispación, sino que, desgraciadamente, hay una crispación en la sociedad. Hay muchos sectores que se sienten los perdedores de la globalización, con una crisis de identidad en muchísimos niveles y eso hace que traten de tensar y conseguir lo máximo posible para sí y para su grupo, a veces sin darse cuenta de que se piden contradicciones.

Si tuviera que hacer un pronóstico para el 23J, ¿cuál sería?

Siempre que ganan los míos, si no, no me presento. La política tiene una parte de juego o de deporte, lo decía Ortega. Por lo tanto, uno tiene que salir con las máximas ilusiones y, a la vez, siendo consciente de que jugar es algo muy serio. Amplísimos sectores de la sociedad tienen miedo de que Vox esté en el gobierno, y, si Vox está en las instituciones, gobierna. El PP no puede esconderse diciendo que, en función de los votos que tengan, ya verán. Un partido como Vox es como si echas una gota de colorante en una botella llena de agua: toda la botella se viste de ese color. Por tanto, que no nos engañe Feijóo. Las propuestas de Vox son simplemente crispar a la sociedad.

¿Y qué parte de responsabilidad tiene la izquierda?

La izquierda ha cometido errores, evidentemente. En ocasiones, se han subrayado demasiado determinado tipo de propuestas, sin darse cuenta de que eso iba a producir ciertos efectos rebote. ¿Tenemos que renunciar a parte de nuestro programa? No, pero la principal virtud del político, desde los clásicos griegos, es la prudencia. De todas maneras, estamos viviendo aquí lo mismo que en Italia, lo de Alemania es escalofriante, no hablemos ya de Hungría, Polonia, los países nórdicos... Por otra parte, Vox tampoco tiene tantos votos y con una composición, además, curiosa. Ha ido subiendo y bajando mucho, y es determinante desde que tiene un solo cargo público de relevancia, y ese es el problema: que ya consigue polarizar todos los debates. Sobre todo, porque el partido conservador clásico actual en España no ha querido hacer lo que hizo Fraga. Fraga nunca quiso ir de la mano de Fuerza Nueva ni de Falange. Si el PP hubiera tenido una posición mucho más firme y no se hubiera debilitado tanto a sí mismo con fenómenos como la corrupción, se podría haber llegado a otro tipo de consensos o diálogos que hubieran impedido esto.

¿Puede sentar Sumar un precedente de cara a futuras elecciones, incluso para las autonómicas?

Nadie ha hablado de eso, pero tengo la intuición de que, si las cosas van medianamente bien, va a perpetuarse. Luego, siempre habrá problemas de encajes técnicos, pero se puede.

¿Se ve de senador territorial?

No, me veo de senador electo.