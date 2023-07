Un día después del cara a cara con Pedro Sánchez, la mayoría da por ganador del debate a Alberto Núñez Feijóo. Ahora bien, ¿qué incidencia puede acabar teniendo eso sobre el electorado?

Nunca se sabe, porque incluso se han dado casos de perdedores de debates que, con eso, han concitado solidaridad a su alrededor. No obstante, el debate del lunes sirvió para clarificar mucho de cara a los electores quién es cada cual. Uno sacó todo lo bueno de sí mismo, como Feijóo, mientras que Sánchez sacó todo lo malo de sí mismo.

Feijóo vino a decir tras el cara a cara que se lo había pasado muy bien. ¿Se puede acabar abriendo la puerta a más debates?

No son necesarios. Nosotros ofrecimos un segundo debate en el que estuvieran presentes los socios de Sánchez, pero todos los socios, y se lo ofrecimos por carta, pero Pedro Sánchez lo rechazó. Un debate a cuatro traslada la mentira de que a Sánchez le bastaría con Yolanda Díaz para poder gobernar. Sánchez, en el hipotético, casi imposible, caso de que pueda volver a formar gobierno tendrá que incluir en su coalición tanto a Esquerra, como al PNV, a Bildu y a la CUP.

Las últimas encuestas están dando una ligera subida del PSOE de cara al 23J. ¿Les preocupa?

Nos preocupa hacer las cosas bien y, haciendo las cosas bien, tendremos una mayoría suficiente. No hay ninguna encuesta que conceda probabilidad alguna a que el PSOE pueda ganar estas elecciones. Cuando Núñez Feijóo le ofreció en el debate apoyarle en la investidura si era el partido ganador, lo rechazó, poniendo de manifiesto que ni siquiera él confía en ser el partido ganador. Por lo tanto, en estas elecciones, hay tres posibles finales: un gobierno del Partido Popular en solitario, un gobierno del Partido Popular apoyado en la abstención del PSOE o de Vox, y bloqueo.

En la Comunidad Valenciana, así como en otras autonomías y ayuntamientos, hay un pacto de gobierno con Vox, y ese posible final no lo ha nombrado...

Con las encuestas en la mano, vamos a tener más escaños que PSOE y Sumar juntos. En esas condiciones, nos debería bastar con la abstención del PSOE o de Vox.

Sin embargo, en Murcia, Vox está apretando mucho para entrar en el Ejecutivo junto al PP. ¿Qué pasará si se reproduce esa situación en el Gobierno central?

Espero que, como le pedimos el lunes a Pedro Sánchez, si ganamos las elecciones, el PSOE facilite que se pueda formar un gobierno en solitario. Si el PSOE está tan preocupado por la presencia de Vox, lo normal es que haga algo para que esa presencia no se produzca. No tiene ningún sentido que el PSOE esté alertando de que viene Vox y, si después de las elecciones tiene oportunidad de facilitar un gobierno del PP en solitario, se niegue.

Esa situación de abstenerse en favor del partido más votado no se ha dado en Extremadura...

No, ni en la Comunidad Valenciana en veces anteriores. Hablamos del Gobierno de España, seamos serios. En el Gobierno de España nunca ha gobernado quien no ha ganado las elecciones. Hay municipios y comunidades autónomas donde históricamente el segundo ha gobernado, pero ahora hablamos del Gobierno de España. Todo es importante, pero el Gobierno de España es algo lo suficientemente importante como para que no rompamos esa tradición según la cual siempre gobierna quien gana las elecciones.

¿Les pueden penalizar los pactos con Vox en autonomías como la Comunidad Valenciana?

Nos sorprende que nos pregunten tanto por los pactos con Vox y no le pregunten nunca a los socialistas por los pactos con Bildu. A quien le va a penalizar es al PSOE por sus pactos con Bildu, y a nosotros se nos va a dar la oportunidad de formar un gobierno en solitario.

¿Qué lectura se hace desde el PP de situaciones como las que se dieron el lunes en las Cortes Valencianas o en Elche con cargos de Vox evitando hablar de violencia machista y apartándose de la pancarta?

No puedo expresar más que mi desacuerdo. Me quedo pasmado ante semejantes muestras de insensibilidad.

¿Cuál es la posición del PP en cuanto a la violencia machista?

Clarísima. Nosotros nos opusimos a la ley del «solo sí es sí», facilitamos que cambiara la ley del «solo sí es sí», nos opusimos al cierre de nueve juzgados de violencia de género en la Comunidad Valenciana, hemos destacado muchas veces cómo ha aumentado la violencia machista en la Comunidad Valenciana durante el Gobierno del PSPV y Compromís, tuvimos la iniciativa del Pacto contra la Violencia de Género a nivel nacional... Si se me pregunta por la postura del PP sobre la violencia machista, la respuesta debe ser que la duda ofende.

¿Aceptarían que se cambie el término violencia machista por violencia intrafamiliar?

La violencia machista es violencia machista. Punto final.

¿Cuáles son las líneas rojas del PP pasado el 23J?

Quien vio el debate del lunes y vio sobre la mesa el papel en el que el Partido Popular le ofrecía al PSOE gobernar si es la lista más votada y recibir su apoyo si lo somos nosotros es consciente de que, a esta hora y en lo que resta de campaña electoral, el Partido Popular lo que va a pedir a los ciudadanos son votos para gobernar en solitario. Si los dirigentes del PSOE no están dispuestos a darnos los votos para que podamos gobernar sin Vox, se lo vamos a pedir directamente a sus votantes: que nos den su voto para que el Partido Popular no dependa de Vox en el Gobierno de España.

El maltrato en los Presupuestos Generales del Estado o en materia de infraestructuras hacia Alicante ha sido sistemático. ¿Cuál es la hoja de ruta del PP para esta provincia?

Que vuelva a pesar en la política nacional, que vuelva a contar en la política nacional. Hace mucho que Alicante se ha vuelto invisible para Madrid. Ahora, con un presidente de la Generalitat de Alicante, las cosas van a ser distintas. Es larga la lista de incumplimientos y de olvidos por parte del sanchismo hacia la provincia de Alicante y de Valencia, pero hay una que las simboliza todas, que es la estación de Chamartín. Hace cinco años que un ministro valenciano tomó la decisión de que alicantinos y valencianos condujéramos nuestros trenes a Chamartín, y en cinco años nadie ha hecho nada para adaptar esa estación al nuevo tráfico. Ir a Chamartín se ha convertido en una aventura muy desagradable.

¿Qué se va a hacer desde el PP con la política hídrica?

La política de agua tiene que adaptarse a su tiempo. No puede ser que España tenga un mapa de carreteras y no tenga un mapa de agua, y no puede ser que nuestras cuencas no estén interconectadas, o que le estemos dando a Portugal el doble de agua que estamos comprometidos a darle, y que ese agua no se reparta en España. Necesitamos un plan para que el agua llegue a todos y calme la sed de todos. La alternativa a los trasvases no puede ser la desaparición de la agricultura.

¿Se recuperarán los caudales que se han recortado del trasvase Tajo-Segura?

Se recuperarán los caudales que se han recortado.

¿Cómo se ve pasado el 23J?

Espero que no de vacaciones. Si el 24 de julio estoy de vacaciones, será que al PP y a España le ha ido mal.

¿Qué puede pasar a nivel orgánico si pierden las elecciones?

Eso no va a pasar. La única duda es por cuánto se van a ganar las elecciones, y espero que sea con mayoría suficiente.

¿Se ve como ministro de Asuntos Exteriores?

No, me veo ayudando a Alberto Núñez Feijóo en lo que él necesite, y en el puesto que decida.