Dicen que el Senado es un retiro dorado. ¿Siente que la retiran?

En absoluto. Esa misma frase me la dijeron cuando me mandaron al Parlamento Europeo, en el que pasé cuatro años magníficos y en los que aprendí muchísimo. Estoy convencida de que ahora va a pasar lo mismo. Voy a aprender mucho, pero también a defender los intereses de esta provincia. Lo haré con ilusión y con mucha garra, como siempre lo he intentado hacer.

Las autonómicas tuvieron mucho de nacional y les fue bien, ¿cómo lo ve ahora?

Creo que Feijóo va a ser presidente con una mayoría suficiente. Las encuestas son tendencias y en la Comunidad Valenciana, vimos como los resultados fueron mejores que las previsiones. Me parece que va a pasar lo mismo: el resultado va a sorprender en positivo.

¿Qué va a hacer Eva Ortiz para que se escuche a la provincia de Alicante?

Trabajar mucho y dar la matraca en todos sitios. Eso es lo que he hecho siempre. También es importante escuchar a la gente y trasladarlo. Necesitamos que el tema de la financiación justa sea una realidad. Además de las reivindicaciones históricas de infraestructuras, es fundamental que se tenga en cuenta la agricultura. Somos, junto a Murcia, parte de Valencia y Almería, la huerta de Europa. Es un sector que debe ser atendido conforme aporta, al igual que el turístico.

Un gallego que defendió una financiación contraria a los intereses de la Comunidad Valenciana, ¿va a poder facilitar la que se necesita para acabar con la infrafinanciación?

El presidente Feijóo, que prácticamente viene todas las semanas a esta Comunidad, lo dice claramente: va a defender los intereses de una financiación justa, porque sabe que la actual situación es injusta a partir de un pacto de financiación que aprobó el PSOE con el voto en contra del PP. Lo va a arreglar el presidente Feijóo, porque es un hombre de diálogo y talante y, en la financiación, hace falta sentar a las comunidades en la misma mesa, tanto las comunidades autónomas como llegar a un acuerdo entre populares y socialistas que son los que tienen el mayor número de presidentes autonómicos. No va a ser fácil, pero el talante y la predisposición de Feijóo va a hacerlo posible.

Hay asuntos enquistados como este y el agua, ¿por qué debemos creer que esta vez es la definitiva?

Porque solamente ha habido acuerdo con el agua cuando ha gobernado el PP. Fue el único que puso encima de la mesa un Plan Hidrológico Nacional que no se pudo llevar a cabo. No estamos hablando de algo que no hayamos hecho antes y Feijóo mantiene ese tipo de premisas.

En el ámbito de la energía encontramos desde los denominados impuestos caídos del cielo a la «excepción ibérica», ¿qué propone el PP en esta materia?

De entrada, todo lo que tiene que ver con impuestos se analizará para bajarlos, porque necesitamos que haya un equilibrio entre lo que el ciudadano ingresa y lo que tiene que pagar. El Partido Socialista ha abusado de los temas impositivos en todos sus ámbitos. Así que, primero, abordaremos una bajada de impuestos, incluso creo que será en los primeros meses. Luego hay cuestiones que tienen que ver con Europa y ahora tenemos un representante que es Esteban González Pons y un equipo de eurodiputados que sabemos que van a defender ese equilibrio de precios para que no haya un desfase en las tasas impositivas que tienen los temas energéticos.

Por su experiencia como eurodiputada, ¿por qué considera que se están gestionando mal los fondos Next Generation?-

El adelanto electoral ha provocado que haya fondos que no se han podido gastar y estén administrativamente bloqueados. En todo momento, han intentado enredar en Europa, contando una cosa en España y otra allí.

¿Hay un doble discurso?

Sí, porque ahora en Europa han presentado una serie de medidas, casi en tiempo de descuento, sin tener una reunión informativa con el PP. Independientemente de lo que ocurra el día 23, tiene que haber información, porque estamos hablando de que se vuelvan a poner peajes en las autopistas. Ha faltado altura de miras.

El debate sobre derechos y libertades acapara gran parte de la información en medios, ¿quedan solapadas otras materias importantes?

Es cierto que la izquierda tiene la costumbre de meter en el debate cuestiones, que no digo que no sean importantes, pero no llega al fondo del asunto. ¿Por qué no hablamos de que la provincia de Alicante sea la 52 en inversiones de 52 dos años seguidos? ¿Por qué se ha producido? ¿Por qué no hablamos de los 22 recortes de agua desde que están el Gobierno socialista y Podemos? ¿Por qué no hablamos de si va a venir el Corredor Mediterráneo o la conexión con el aeropuerto? Habrá que afrontar determinados debates, pero no dejar de hablar de estas otras cuestiones.

Ineca ha defendido que se territorialicen las inversiones, ¿el Gobierno debería hacerlo?

Creo que tiene que haber una doble visión: la global (como Estado) y la autonómica. Lo que no puede pasar es que una provincia que aporta lo que aporta y que, por población, tiene unas determinadas necesidades sea la última en inversiones. Queremos, por lo menos, estar en la media del resto.

Vamos hacia una coyuntura en la que va a dejar de llegar el maná de las inversiones europeas pos covid. ¿Le va a tocar al PP hacer recortes?

Para empezar, hay que ser eficientes. No hacen falta tantos ministerios y tanto aparataje del Estado. Vamos a ver qué pasa con esa grasa que tiene la Administración. El PSOE y Podemos no querían pisar moqueta y coche oficial y ahora vemos que no se despegan ni de una ni de otra. La entrada de Pedro Sánchez al debate televisado vamos a dejarla en que fue excesiva.