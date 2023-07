Usted llega al PP como uno de los grandes expertos alicantinos en materia hídrica. ¿Cuál es su visión de la provincia?

Más de dos tercios de la provincia sufre un déficit estructural de agua. Esto se recoge tanto en la planificación del Segura como en la del Júcar. La cuenca del Segura es absolutamente deficitaria. Este déficit estructural nos ha llevado a una sobreexplotación de los recursos porque hay unas demandas que cubrir en abastecimiento y regadío. También ha provocado planes de intento de corregir el déficit a través de la desalinización, los trasvases, los pozos de sequía y las aguas regeneradas. Pero el déficit sigue ahí.

¿Qué alternativas se contemplan en el PP a los trasvases?

El agua desalinizada es un recurso más para el PP, un recurso complementario a los existentes. No es un sustitutivo del trasvase Tajo-Segura, como pretende el PSOE. Es el objetivo que tienen desde la etapa de la ministra Narbona hasta la actualidad. Han querido establecer las desalinizadoras para cortar el trasvase. Para el PP esto no es así, lo vemos como un recurso más, necesario y complementario. En cuanto a las aguas regeneradas, son imprescindibles. Pero tenemos un margen muy pequeño de mejora en ese aspecto.

Estos días se ha mostrado muy crítico con la situación del trasvase Júcar-Vinalopó...

Ha llegado muchísima menos agua de la que estaba prevista. En 2018 y 2019 hubo cero trasvase. En cinco años de Gobierno del PSOE no se ha trasvasado ni el 5% del volumen total previsto. Esto genera una incertidumbre enorme. Es como si cuando vamos a la gasolinera no supiéramos si va a haber combustible o no ni a qué precio está. Nosotros queremos acabar con esa incertidumbre para los agricultores y para las actividades empresariales agrarias.

Ante este escenario, ¿qué les trasladan desde el campo?

Los agricultores tienen muchos problemas. Uno de los más importantes es el que he mencionado de la incertidumbre. Otro es el del acceso a los recursos hídricos de cantidad, calidad y precio, que es su materia prima. Están muy preocupados porque esto afecta a sus rentas y a la estructura socioeconómica de la que depende su actividad agraria. El recorte previsto del Tajo-Segura significa una pérdida de valor patrimonial para toda la cuenca del Segura de entre 15.000 y 17.000 hectáreas que se dejarán de regar. Y lo que es más importante, 15.000 empleos que se pierden.

Otro sector que se ve afectado por esta situación, y que es uno de los más importantes en la provincia, es el del turismo...

Una de las cuestiones que hay que matizar en lo referente al turismo es que el presidente Mazón ha dejado bien claro que una de sus primeras medidas va a ser la de retirar la tasa turística. Estaba mal diseñada y ponía en aprietos a los alcaldes. La postura del PP está muy clara. Tenemos un modelo de sol y playa que hay que hacerlo todo lo eficiente que se pueda. En lo referente al agua, Benidorm, por ejemplo, cuenta con unas tasas de eficiencia superiores al 95%. Esto se debe a la estructura de la ciudad, compacta y vertical, que reutiliza y regenera los recursos que tiene.