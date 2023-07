El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, repite en Alicante tras su paso por las Hogueras el pasado 24 de junio. El candidato a la presidencia ha subido al escenario del auditorio alicantino justo el mismo día en el que Carlos Mazón ha dejado la Diputación de Alicante para afrontar este próximo jueves su debate de investidura en las Cortes Valencianas. Ambos han recibido una gran ovación del público.

El líder popular se ha compretido a "traer agua donde no la hay" como primera medida si es presidente del Gobierno. Además a que la Comunidad Valenciana "no tenga una financiación por debajo de la media, que el corredor sea una realidad y que las mercancías sean competitivas. Eso lo he dicho desde el primer día y hay representantes de la sociedad civil que toman nota".

Además relatar qué es el sanchismo, Feijóo ha subrayado que quiere una autonomía donde su "president" sea "más relevante que Otegi o Rufián". En ese momento, un espectador que se ha identificado como tío del asesinado por ETA Miguel Ángel Blanco ha pedido un aplauso por su sobrino cuando se cumplen 26 años de su muerte.

Mazón ha realizado un discurso de total y cerrado apoyo para que Feijóo sea presidente del Gobierno. El alicantino ha resaltado la implicación del gallego en la provincia y en la Comunidad. "Presidente te has volcado con nosotros. Se ha puesto al frente de la manifestación del cambio, se ha puesto delante, asumiendo todo el riesgo y la ilusión y ahora tenemos que devovlerle. PResidente aquí nos tienes para llevarte a la Moncloa".

La sala principal se llenó para arropar al candidato. Media hora antes, el público empezó a tomar asiento tanto en la primera planta como en la segunda. La diputada nacional y número uno de la lista para el Congreso, Macarena Montesinos, estuvo recibiendo en primera línea al resto de compañeros de la candidatura, alcaldes y concejales. El presidente provincial y próximo presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha estado en la parte exterior para esperar y dar la bienvenida al presidente regional y nacional; Ana Serna, presidenta de la Diputación en funciones y Luis Barcala, presidente del PP de Alicante y alcalde de la ciudad. En el escenario, un centener de jóvenes de Nuevas Generaciones que literalmente arroparon al lider nacional en su discurso.

En la lista una larga relación de dirigentes con Esteban González Pons como destacado y luego una relación mas local con el independiente y número dos Joaquín Melgarejo; la número uno por el Senado, Eva Ortiz; Agustin Almodóbar; Julia Parra; el edil calpino César Sánchez; el ex alcalde de Ibi, Rafael Serralta; el alcalde de Elche, Pablo Ruz; el de Torrevieja, Eduardo Dolón; la de Almoradí, María Gómez, entre otros y, por supuesto, el vicesecretario de organización y actual síndic adjunto en las Cortes, Juan Francisco Pérez Llorca. Así como diferentes concejales populares del Ayuntamiento de Alicante y Elche.

De sectores ha estado el presidente de la CEV, Salvador Navarro; la secretaria general de la patronal, Esther Guilabert; la de Hosbec, Nuria Montes; la presidenta de Avecal, Marián Cano; el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Baños; representantes de los regantes y otros empresarios de la provincia.

Desembarco popular en la Comunidad Valenciana

La jornada ha sido intensa para las filas populares que ha desplegado una amplia agenda en las tres provincias. Por la mañana, Mariano Rajoy se ha dado un baño de masas junto a la alcaldesa de València, María José Catalá y el cabeza de lista al Congreso, Esteban González Pons. En Castellón, también se había desplegado dispositivo con el expresidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, como principal figura. En la vecina, Región de Murcia, el presidente del PP estuvo con José María Aznar y Fernando López Miras. Precisamente, Aznar cayó del cartel alicantino.

El PP es consciente de la importancia que tiene el territorio valenciano y más desde la victoria del alicantino. Desde el partido, interpretan este acto como un apoyo al que será presidente de la Generalitat Valenciana tras cerrar un pacto con Vox. La campaña electoral ha provocado que la agenda de Feijóo le libere o le impida, según se pregunte, de asistir al Parlamento valenciano o al extremeño para arropar las investiduras de sus candidatos que, a diferencia de la Región murciana, sí han cerrado acuerdos para gobernar con la formación ultraconservadora.