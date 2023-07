La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha estimado el recurso contencioso-electoral formulado por Compromís-Acord Per Guanyar y le asigna un total de 296 votos en las elecciones municipales celebradas el pasado 28 de mayo en la localidad alicantina de Alcalalí, en lugar de 248 sufragios. Esta decisión supone que esa candidatura resulte con cinco concejales electos, y no con cuatro, mientras que el PP tendrá tres electos en lugar de cuarto y Alcalalí Decidix mantendrá su regidor.

La sentencia del TSJCV, contra la que no cabe recurso ordinario ni extraordinario, salvo el de aclaración, acredita la existencia de un error en el acta de una mesa electoral ubicada en la entidad menor Llosa de Camacho que reflejaba que Compromís Acord Per Guanyar había obtenido 20 votos y el PP, 68, cuando el resultado era precisamente el inverso: Acord Per Guanyar, 68 votos, y PP, 20.

Así lo acreditan tanto las dos actas de escrutino de esa mesa como una certificación emitida con posterioridad, el 7 de junio, por el secretario-interventor del Ayuntamiento de Alcalalí, después de que los propios miembros de la mesa electoral advirtieran del error en sendos escritos. Por tanto, la Sala de lo Contencioso del Alto Tribunal valenciano anula el acuerdo de la Junta Electoral de Zona de Dénia, que había desestimado la reclamación de Compromís-Acord Per Guanyar y declara que la proclamación de electos en Alcalalí ha de ajustarse al resultado ahora corregido.

Luz verde para la nueva Diputación

La sentencia del TSJ se produce con cierta demora, pues el Ayuntamiento de Alcalalí no se pudo constituir el pasado viernes, pues se estaba pendiente del fallo. Los valencianistas presentaron una declaración jurada del presidente de mesa y de los dos vocales para que se tuviera en cuenta el error de la transcripción de la mesa. «Hay diferencias entre el acta de escrutinio y el de cesión y, ante ello, prevalece la de cesión», explica Arturo Poquet, coordinador del PP en la Marina Alta.

Una vez que se constituya el consistorio se podrá llevar adelante el proceso de la formación de la Diputación de Alicante, que será la última institución provincial de la Comunidad Valenciana en salir adelante. La noticia también ha coincidido con la despedida de Carlos Mazón. El presidente popular presenta hoy su dimisión como máximo responsable de esta administración para afrontar este jueves el pleno de investidura como presidente de la Generalitat Valenciana.

Los siguientes pasos

Así la secuencia ahora es: en primer lugar, se tiene que constituir constitución del Ayuntamiento de Alcalalí. Después los partidos con representación, es decir, PP, PSOE, Compromís y Vox, tendrán que presentar sus credenciales ante la Junta Electoral. Se trata de un proceso que las formaciones ya han dado a conocer, excepto Vox, y se refiere a los nombres de los concejales o alcaldes que ocuparán plaza de diputado provincial por su circunscripción. Antes ya, se puede haber fijado la fecha para que Toni Pérez, presidente del PP de la provincia asuma su cargo al frente del Palacio Provincial.

El retraso en la investidura del nuevo titular significa que se prorrogará la interinidad de Ana Serna, como presidenta en funciones. La regidora de Albatera tomará el relevo de manos de Carlos Mazón y estará, probablemente, como vicepresidenta en la corporación que presidirá el benidormí.