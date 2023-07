El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha comenzado su intervención haciendo referencia a la portavoz de Vox, Ana Vega, y a unas declaraciones suyas en las que dijo “se acabó la paz en el corral”. “Le pido respeto institucional”, afirmó. El representante de los valencianistas ha criticado que las publicaciones de las redes sociales de las Cortes se estén escribiendo solo en castellano y, sobre todo, que la presidenta de la institución, Llanos Massó, no se pusiera el pasado lunes al frente de la pancarta que condenaba el último asesinato machista en la Comunidad Valenciana. “Se colocó aparte, con sus compañeros de Vox, poniendo su ideología perversa que niega la violencia machista por delante de su cargo como presidenta. Todas las personas de bien sentimos vergüenza”, ha manifestado.

Mazón

Acto seguido se ha dirigido al futuro presidente de la Generalitat, el popular Carlos Mazón, para afearle la decisión de que Massó sea presidenta de las Cortes. La representante de Vox le ha pedido que parara de hablar sobre ella y que entrará al debate con Mazón. Sobre el discurso del alicantino y sus referencias al “Gobierno del cambio”, ha hecho alusión a la llegada del Botànic en 2015 y su trabajo para recuperar la reputación de la Comunidad Valenciana ante los casos de corrupción protagonizados por el Partido Popular. “Lo que ustedes se encuentran no tiene nada que ver con lo que nos encontranos nosotros”, ha afirmado Baldoví, que también ha señalado que los indicadores sociales y económicos son mejores ahora que hace ocho años.

Baldoví ha criticado los cinco primeros puntos del acuerdo de gobierno que presentaron el PP y Vox: “Es una vergüenza de acuerdo. No solo porque sea una vergüenza pactar con la ultraderecha, sino porque estuvieron meses negando que lo harían”. Sobre las referencias que ha hecho Mazón a Cataluña durante su intervención, Baldoví ha señalado: “Ustedes vendieron las cajas valencianas a los catalanes y les vendieron el sistema financiero por un euro”. En cuanto a las señas de identidad, ha preguntado al “aspirante” si habrá carnets de buen valenciano. “Después de ocho años de oposición han presentado esto. Yo les digo tres ejes estratégicos para que no nos hagan pasar vergüenza a todos los valencianos: no mentir, no robar y no recortar. Apliquenlo”, apostilló el representante de Compromís mientras Mazón escuchaba su discurso con una sonrisa.

Violencia machista

Pasando a un tono más serio, Baldoví ha hablado de la agenda oculta del PP, “que controlará el 95% del presupuesto”. En este sentido, ha afirmado: “A cambio de dejar que Vox reviente minutos de silencio por la violencia machista, retire banderas LGTBI, reniegue del cambio climático, censure películas, obras de teatro, artistas y revistas, solo gestionará el 5% del presupuesto. Negocio redondo para el PP. Yo así también me caso a la primera, enhorabuena Mazón”. Sobre el discurso pronunciado por el candidato popular, ha criticado que haya “pasado de puntillas” por asuntos como la sanidad o las reversiones sanitarias. Por último, le ha presentado una propuesta, el “acuerdo valenciano por la sanidad pública”, que pasa por blindar la sanidad pública en el Estatuto de Autonomía y que sea de gestión directa.