Ana Martínez acude a la cita con INFORMACIÓN con una carpeta repleta de datos y anotaciones. Sabe lo mucho que se juega su partido el próximo 23J.

¿Con qué se quedaría?

A nivel personal, un aprendizaje espectacular. Vengo de ser concejal de un ayuntamiento mediano de 17.000 habitantes, aunque ha sido una legislatura rara (por la pandemia, porque ha sido madre y porque tuvo que trabajar online). Destacaría el número de leyes que hemos tenido que trabajar para abrir ese abanico de protección que se ha hecho frente a esa pandemia y a esa guerra a las puertas de Europa.

El Senado vivió una etapa diferente con el aterrizaje de Feijóo. ¿Notó ese cambio?

No cambió en la dinámica de trabajo, pero nos convertimos en foco mediático.

Durante el proceso de listas del PSPV se airearon evidentes diferencias internas, ¿lo considera positivo?

Creo que todo partido político tiene que ser transparente. El socialista tiene unos reglamentos internos que permiten esa transparencia. ¿Positivo o negativo? Creo que cuanta más información se dé, será más positivo, en contraposición con otros partidos que practican una opacidad que no se sabe en función de qué valoran. El mismo presidente del PP no tiene publicado su sueldo. En el Partido Socialista, todos los dirigentes lo tienen.

«El sanchismo es un concepto abstracto que se han inventado, que funciona muy bien como mensaje electoral»

Infierno fiscal y fin del sanchismo. ¿Cómo combate el PSOE lemas tan pegadizos?

Dando datos. El sanchismo es un concepto abstracto que se han inventado, que sí que funciona muy bien como mensaje electoral. Para mí, el sanchismo es subir el Salario Mínimo Interprofesional de 734 a 1.080 euros, que se dice pronto. En la provincia de Alicante, tenemos una tasa de paro baja y una estabilidad mucho mayor desde la reforma laboral. Uno de cada 10 trabajadores antes eran indefinidos y, actualmente, uno de cada dos lo son. Hemos aumentado la calidad laboral. El sanchismo es también subir las pensiones un 8,5%. Un alicantino tiene una pensión media de 1.034 euros al mes.

¿No hay una manera más sencilla de explicarlo?

Creo que cualquier pensionista que tenga una nómina de años atrás y otra de enero, aprecia que se ha incrementado, lo ve. No hay mensaje mejor y más claro. En el SMI, las mujeres somos las que más nos hemos beneficiado por tener trabajos más precarios, y han pasado a tener una mayor estabilidad laboral (indefinidas) lo que valoran mucho.

¿Por qué le debe preocupar a un ciudadano que Vox no se ponga detrás de una pancarta contra la violencia machista o quite una bandera del orgullo?

Es una cuestión indignante. Cuando estamos ante personas negacionistas de la igualdad o cambiamos las concejalías de Igualdad por las de Violencia Intrafamiliar lo que estamos haciendo es retrotraernos a una época de hace 50 años en la que el objetivo principal de los partidos de la derecha era esconder que esa violencia existe. Esto es un problema de la sociedad, no de una familia en concreto. Es una lacra social en la que todos debemos estar unidos y luchar contra ella. Hablo de la igualdad como lo podría hacer de los derechos de los diferentes colectivos. Esta cuestión de esconder algo que existe, que nos matan por ser mujeres, es lo más indignante. Además, el partido de la ultraderecha en su programa electoral, quiere cargarse todo lo que hay para luchar contra la violencia de género o niega el cambio climático. El PP guarda silencio o entra en estas premisas y censura manifestaciones culturales. Lo que hace es indecente. Por eso la izquierda tiene que movilizarse y votar el 23J. Nos van nuestros derechos. Puede desaparecer todo lo que lucharon nuestras abuelas y madres en segundos.

El PP contesta con el daño que hizo la ley del «sí es sí».

Cuando se aprueba una ley el objetivo es mejorar la vida y la seguridad de las mujeres frente a los abusos. Esa función sí se ha cumplido y técnicamente se vio que había un error. El presidente lo dijo y tardamos unos meses para solventarlo.

¿Qué ha ocurrido con el trasvase Tajo-Segura para que acabe en los tribunales siempre?

Considero que no se han valorado las políticas hídricas que se han llevado a cabo. Desde el PSOE alicantino siempre hemos reivindicado que, ahora mismo, es un recurso irrenunciable, pero tenemos que saber comunicar y saber trasladar que la sequía y el cambio climático existen. Tenemos que realizar las infraestructuras necesarias para ser sostenibles y autosuficientes y eso pasa por invertir. Esta legislatura se han invertido 600 millones de euros en reutilización (9 millones en Torrevieja y Orihuela) y que la utilicen los regantes. También está la modernización de regadíos (40 millones para Riegos de Levante) que tuve la oportunidad de visitar y que beneficiará a 18.000 regantes del campo de Elche, Crevillent, Orihuela y Alicante.

«Creo que todos tenemos que ir a votar y hago un llamamiento expreso a las mujeres para avanzar en igualdad»

¿Cuánta movilización se necesita para alcanzar al PP, según dicen las encuestas?

Desconozco la cifra exacta, pero creo que España es mayoritariamente progresista y no creo que se quede en casa para posibilitar y ver cómo se quitan banderas de ayuntamientos o cómo presiden parlamentos personas negacionistas de la violencia de género o de las vacunas o que no toleran la diversidad y el derecho a amar a otra persona. España va a valorar que se sigue creciendo económicamente, a pesar de todo lo vivido. Creo que todos tenemos que ir a votar y hago un llamamiento expreso a todas las mujeres para avanzar en igualdad, para que no haya brecha de género o techos de cristal y otras muchas barreras. La movilización se va a dar.