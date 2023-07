A las 15:28 horas, Carlos Mazón se ha convertido en el primer alicantino en ocupar la presidencia de la Generalitat Valenciana. Con 53 votos a favor y 46 en contra, la presidenta de las Cortes, Llanos Massó, ha dado a conocer el resultado de la votación. El presidente del PPCV ha recibido los aplausos de toda la Cámara autonómica y los líderes del resto de formaciones han ido a felicitarle, es decir, Ximo Puig, Joan Baldoví y Ana Vega.

Horas antes, el futuro presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha comenzado su discurso en el pleno de investidura recordando la figura de Miguel Ángel Blanco, concejal del Partido Popular asesinado por la banda terrorista ETA hace ahora 26 años. El líder autonómico de los populares también ha dado las gracias por el desarrollo de la jornada electoral del 28 de mayo. Mazón ha pronunciado un discurso en el que ha tendido la mano a la oposición, abriéndose a escuchar sus propuestas e ideas para “llegar a donde los ciudadanos de la Comunidad Valenciana piden”. Las alegaciones al consenso han sido la tónica general a la hora de presentar su proyecto de gobierno. “Vivimos en una sociedad cambiante, llena de color y dinamismo”, ha pronunciado a la hora de tender la mano y apelar al “diálogo permanente y los puntos de encuentro”.

Mazón ha comenzado su discurso de investidura en el pleno pidiendo a la Cámara guardar un minuto de silencio por las víctimas del terrorismo, en el 26 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA. "Hoy, 13 de julio, se cumplen 26 años del asesinato vil y cobarde de Miguel Ángel Blanco", ha comenzado Mazón su discurso de investidura. En sus primeras palabras ante la Cámara, ha afirmado: "En su memoria, y la de valencianos ilustres que han muerto en manos de la violencia armada de bandas terroristas, quiero reivindicar aquí, con ustedes, la palabra, la tolerancia, la concordia y la paz, como único camino para los demócratas". "Pocas veces los españoles estuvimos tan unidos como en la angustia de aquellas horas", ha reivindicado el candidato del PP, que ha asegurado que "aquella unidad de los demócratas derrotó a ETA".

Para Mazón, que en su intervención ha ido intercalando el castellano con el valenciano, este 13 de julio se pone en marcha el Gobierno del cambio. A la hora de desgranar las líneas de su programa, al igual que hizo durante toda la campaña, puso como principal prioridad la sanidad. Ha planteado una batería de medidas para “acabar con el colapso sanitario y dignificar la figura de los profesionales”. La salud mental, que ha definido como una “segunda pandemia silenciosa”, es otro de los pilares de Mazón en este terreno. “Todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, vivan donde vivan, recibirán el mismo trato”, ha añadido para destacar a continuación acciones como el restablecimiento de los CICU en Castellón y Alicante, el refuerzo de la Atención Primaria o la puesta en marcha para atraer al talento sanitario, para lo que acabará con la “barrera idiomática” y el “requisito lingüístico encubierto pasará a la historia”.

La educación es la segunda prioridad que ha puesto encima de la mesa, un terreno en el que ha destacado la libertad de elección de centro para las familias, la gratuidad en el tramo de 0 a 3 años, el final de la ideología dentro de las aulas o las apuestas decididas por la Formación Profesional Dual y la competitividad de las universidades valencianas. Acto seguido, ha pasado a exponer sus propuestas en materia económica, muchas de ellas centradas en paliar los efectos de la inflación. La rebaja de impuestos, otro de sus grandes caballos de batalla durante la campaña, ha sido puesto en escena. “Vamos a liberar la carga de las familias a final de mes y a mejorar la competitividad de nuestro tejido productivo”, ha apuntado como argumento de su reforma fiscal.

Ha prometido que durante su mandato planteará un sistema educativo valenciano en el que "impere la libertad, tanto en la elección de centro, como en la elección de lengua", y se ha comprometido a garantizar la gratuidad en la educación infantil de 0 a 3 años. "Nos jugamos el presente y el futuro de esta tierra: su educación", ha afirmado Mazón durante el debate de investidura. Ha asegurado que el Gobierno que aspira a presidir una vez finalizada esta sesión "será defensor y garante de una educación sostenida con fondos públicos, que ofrezca la máxima calidad y permita a las familias elegir el tipo de educación que deseen para sus hijos libremente". "Creo, por tanto, en un sistema educativo valenciano que ha de garantizar la igualdad de oportunidades, sin que tenga nada de importancia la familia en la que se haya nacido, un sistema donde nadie se quede atrás y sea capaz de obtener el máximo potencial de todo el alumnado, independientemente de sus características personales o sociales", ha afirmado.

La voluntad de consenso ha estado presente en todo el discurso. Ha abierto la puerta a las entidades empresariales y a los representes sindicales a mantener un “diálogo permanente” con el presidente de la Generalitat. El siguiente punto sobre el que ha hablado ha sido sobre el turismo, del que ha apuntado que tiene que ser defendido como “política de Estado”. Su primera medida para este sector, como estaba previsto, es la de acabar con la tasa turística que impulsó el Botànic. “Voy a dejarme la piel por el agua que merece, reclama y necesita mi tierra”, ha afirmado a continuación, al empezar a hablar de los retos medioambientales. La crisis energética es otra cuestión destacada dentro de estos retos: “Aspiramos a la soberanía energética que refuerce nuestro autogobierno y no nos haga dependientes de nadie”.

Como ya dijo el martes, Mazón ha recordado que esta será la legislatura de la vivienda. En su discurso también ha hablado de los servios sociales y ha aludido a acabar con la violencia machista y con cualquier otro tipo: "Laboral, intrafamiliar, de género o de identidad sexual, racial y en cualquiera de sus formas". En este contexto, ha anunciado que Igualdad tendrá rango de Vicepresidencia y que coordinará todas las políticas transvesarles en esta materia del Consell. “La Comunidad Valenciana, lejos de convertirse en filial de nadie, es un territorio que mira con orgullo su pasado. España no se entendería sin la Comunidad Valenciana. Nadie nos tiene que decir lo que somos. Todo esto frente a los que pretenden dividir y tergiversar”, ha defendido Mazón antes de anunciar una nueva Ley de Señas de Identidad de la Comunidad Valenciana. En este apartado, también ha reivindicado un nuevo modelo de financiación autonómica y una compensación por la deuda adquirida que permita ofrecer unos servicios sociales de calidad y la finalización del Corredor Mediterráneo.

Mazón ha pedido a su antecesor en el cargo, Ximo Puig (PSPV-PSOE), que "no tenga miedo y que no infunda miedo" sobre el próximo Gobierno valenciano, que "no augure un advenimiento letal" porque, según ha advertido, "se han dado pasos atrás" en la legislatura finalizada. "Usted ha hablado de corrupción, de asuntos de hace 10 ó 12 años, yo no quiero hoy hablar de irregularidades demasiado cercanas a su gobierno estos años", ha precisado Mazón. En la contestación de Mazón a la réplica de Puig a su discurso de investidura, le ha puntualizado: "Ha dicho que hoy se denuncia más porque las mujeres tienen más confianza en el sistema, pero ver juzgados de violencia cerrados no debe dar mucha confianza".