El vicesecretario de Organización Territorial del PP, Miguel Tellado, fue el invitado estrella anoche en el acto del partido en Sant Joan. El dirigente popular ahondó en las dudas que, desde hace unos días, lleva manifestando Génova sobre la falta de diligencia y de recursos humanos en las oficinas de Correos para atender las peticiones de voto.

Concretamente, Tellado mostró su preocupación «porque hay más de un millón de españoles que quieren votar y no podrán hacerlo si finalmente Correos no es capaz de entregar las papeletas que han solicitado». En este sentido, el vicesecretario reclamó que la entidad postal «ponga soluciones donde hay un problema, porque no ha habido la previsión necesaria para que todo aquel que pida su derecho a voto finalmente pueda ejercerlo en libertad. Esperamos que se resuelva en los próximos días». La polémica comenzó a principios de semana y, de hecho, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante su acto en Alicante el pasado miércoles, puso el foco en este problema provocado por el líder socialista y denunció que el candidato a la Presidencia, Pedro Sánchez, que se niega a destinar la plantilla necesaria.

De cara al próximo domingo electoral, las filas populares han movilizado todos los canales, pero, conscientes de que para muchos españoles es periodo estival, se ha trabajado el voto por correo. En el Adda, el gallego recordó los plazos para solicitar el voto por correo y, ante posibles problemas, reclamó que se fuera directamente a la urna el 23J.

Última provincia en inversiones

Fuera de la problemática, el presidente del PPCV, Carlos Mazón, combina ya la agenda institucional previa a la toma de posesión como presidente de la Generalitat con la electoral y con la intensidad que requiere. El popular se centró en enumerar los motivos por los que es necesario también un cambio político.

«Este es el momento de que la provincia de Alicante consiga el agua y la financiación que necesita de la mano de Alberto Núñez Feijoó en el Gobierno de España. Este es nuestro momento, porque si no lo es esta provincia tendrá un problema muy serio», destacó en un acto en el que estuvo acompañado también por el presidente provincial, Toni Pérez; el alcalde de Sant Joan, Santiago Román, y la número uno y tres por Alicante para el Congreso, Macarena Montesinos y Julia Parra.

«Sant Joan y la provincia de Alicante al completo entienden muy bien el eslogan de campaña de Alberto Núñez Feijoó», destacó. «Porque este es el momento, después de dos años de ser la última provincia en inversiones. Es el momento de la vertebración y de la bajada de impuestos».

El presidente del PPCV destacó «la gran dirección» nacional que tiene el partido, así como el trabajo de Miguel Tellado que nos ha ayudado a «armar y reforzar este partido ganador y a demostrar que el cambio es posible en la Comunitat Valenciana».

Semana del cambio

En el acto, Carlos Mazón recordó que la semana que viene «nombraremos al Gobierno del cambio en la Comunidad Valenciana y a nivel nacional a un gran presidente como es Feijoó», señaló. «Nos abocamos a la gran semana del cambio en la Comunitat y en España».

Por último, Miguel Tellado aseguró que el resultado del 28 de mayo fue un gran resultado en la región valenciana. «Ahora sólo quedan nueve días para echar a Pedro Sánchez y estamos todo el partido unido y coordinado para hacerlo».

El llamamiento a la movilización es claro, pues las últimas encuestas (salvo el CIS) dan como vencedor al PP y algunos estudios lo sitúan con una mayoría holgada si cuentan con Vox.