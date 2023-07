Más de 500 personas han asistido al mitin provincial que han celebrado los socialistas de la provincia de Alicante en el auditorio de la Casa de Cultura de L’ Alfàs del Pi. Un acto que ha contado con la presencia del diputado nacional y secretario general provincial del PSPV-PSOE, Alejandro Soler, y con la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant.

En un principio ha tomado la palabra Vicent Arques, alcalde y secretario general de L’ Alfas del Pi, que ha afirmado que “l´Alfàs es un municipio progresista, que mira a Europa, en el que conseguimos el 65% de los votos. Y queremos trasladar lo local a lo estatal. El antónimo de futuro es pasado, por eso es importante votar el 23J, para que España siga avanzando”.

Tras él, la secretaria comarcal, Mayte García, ha declarado que “un ejemplo de la buena gestión de los socialistas es que, en nuestra comarca, en la Marina Baixa, vemos que hay muchas ofertas de empleo, porque ahora trabaja más gente que nunca, y en esta comarca estamos en pleno empleo con una tasa del 5,5%. Estamos viendo como la derecha y la ultraderecha empieza a practicar la censura. La libertad es lo que necesitamos, no sus dogmas de moral. ¿Para qué vamos a ir a votar? Ahora más que nunca hay que decir alto y claro que no se puede permitir un gobierno de derecha y ultraderecha. Cuando gobernamos los socialistas defendemos derechos, cuando gobiernan ellos solo piensan en derogar y en privatizar lo que es de todos”.

Además, la secretaria comarcal ha añadido lo siguiente: “El PP nos miente. Estos días estamos viendo ataques directos a la igualdad y a la cultura. Se han quitado la careta. El 23J tenemos en nuestra mano que esto no pase. Han mostrado su peor versión. El PP ha demostrado que cuando peor para España, mejor para sus intereses. Ahora más que nunca, el voto es importante.”

La diputada dio paso a Alejandro Soler, cabeza de lista al Congreso y Secretario General provincial, que ha señalado que “mejorar la vida diaria de la gente ha sido nuestra finalidad en el gobierno. Por eso hay más trabajadores que nunca y más contratos indefinidos”. Además, ha añadido que “el PP no quiere hablar de economía, no quieren hablar de que somos el país con menos inflación, que hemos rebajado el IVA de los alimentos, de la excepción ibérica... De eso no quieren hablar. El PP solo quiere poner en duda el funcionamiento de la democracia. No quieren reconocer que cuando pierdan las elecciones será porque los progresistas hemos salido a la calle para frenarles. Están censurando obras de teatro, películas, esconden las banderas LGTBI... La gente nos está pidiendo que les paremos y solo hay una forma de hacerlo, votando el 23J. No vamos a consentir la negación de la violencia de género. No vamos a consentir ningún retroceso en los derechos de las mujeres”.

Por último, Soler ha añadido que “esto no es un simulacro, estamos en una situación de alerta democrática y por eso tenemos que llenar las urnas de votos socialistas masivamente, que el voto es el arma más poderosa que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas”.

La última persona en tomar la palabra ha sido la ministra Diana Morant, que ha asegurado que “si alguien ha defendido que la gente vaya a votar ha sido el PSOE, y las mentiras de Feijoo tienen las patas muy cortas. Los socialistas hemos aprobado más de 200 leyes. El PP, mientras, ha votado en contra. En contra de dignificar las pensiones, en contra de la reforma laboral... Y ahora dicen que votaron a favor. Porque les da vergüenza reconocer que no han ayudado en nada. El PP también se negó a la excepción ibérica, la quieren derogar. Y dicen que Europa está en contra, cuando en Europa lo quieren copiar”.

Además, la ministra ha añadido que “no hablar de violencia de género o retirarse de las pancartas que denuncian la violencia demuestra lo que piensan y lo que quieren hacer, desmontar lo que hemos ganado para luchar contra los maltratadores. Por eso, Pedro Sánchez quiere seguir luchando por aquellos que lo necesitan. Y ahora es más importante que nunca. El compromiso con la ciudadanía es nuestra forma de hacer política. El PSOE ha sido el instrumento para que avance la clase trabajadora y eso es lo que vamos a defender el próximo 23J”.