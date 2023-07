Quedan ya pocos días para votar, ¿cómo les va la campaña?

Estamos muy contentos porque la gente con la que nos cruzamos nos recibe con esperanza y alegría. Somos cercanos, personas trabajadoras, y ese discurso cala. Se ha perdido el miedo a mostrar el apoyo a Vox. También vemos que las banderas de España ya no se sacan solo para el Mundial. Parece una chorrada, con esto no se come, pero es una realidad. En España no se puede sacar la bandera del país. Esto es un símbolo contra la imposición de ideas. Antes nos susurraban que nos iban a votar y ahora se acercar a pedirnos fotos.

¿Por qué se apartan cuando hay un acto por un asesinato por violencia machista?

Quiero hacer una pregunta primero. ¿De qué vale el Ministerio de Igualdad si el Gobierno suelta a pederastas y violadores? Las mujeres están ahora peor que antes de la llegada de Pedro Sánchez. Sus políticas son fallidas.

¿Y sobre los asesinatos?

Siempre hemos dicho que condenamos cualquier tipo de violencia, la cometa quien la cometa. Somos el único partido que alza la voz para decir que las políticas no funcionan. Seguimos lamentando muertes y asesinatos que se silencian porque no son ideológicos para el Gobierno.

¿Qué relación mantienen con el PP ante un posible pacto?

En el pacto de la Comunidad Valenciana se ha visto que lo importante era ponerse a trabajar cuanto antes. Nosotros no vamos a ser la muleta del PP ni vamos a firmar cheques en blanco. Pero tenemos sentido de Estado y sabemos qué es lo mejor para España. Somos necesarios.

¿Quieren acabar con el Estado de las autonomías?

Voy a utilizar una frase de Ximo Puig. El Estado de las autonomías es caduco y fallido. Le da la razón a Vox. El sistema autonómico es egoísta y está lleno de duplicidades. Lo vemos en temas como los del agua o la financiación. Alicante es una de las provincias más damnificadas por esto. No puede ser que los Cercanías no funcionen en la Comunidad Valenciana. Ese es el problema de hacer políticas de salón en vez de políticas para los ciudadanos.

¿En qué terrenos fijan ustedes sus prioridades para el 23J?

En el de la sanidad, por ejemplo. En la Comunidad Valenciana hemos tenido una bajada de calidad importante. La desidia y la incapacidad manifiesta lastran los servicios básicos. La ideología no puede entrar en la sanidad nunca. Tiene que ser objetiva, bajo los parámetros técnicos que conocen los sanitarios. Ellos son los que tienen que tomar las riendas de los hospitales. Esto también se ve en otros sectores, como los de la educación o la Justicia. La izquierda se supone que defiende estos sectores básicos y los ha destrozado por completo. En sanidad los resultados han sido las listas de espera interminables. En cuanto a la reforma fiscal, nosotros hablamos de apoyar a los que realmente crean empleo, las pymes y los autónomos.