Cierre de campaña pidiendo movilizar el voto. No podía ser de otra forma para una contienda electoral que en la provincia, en líneas generales, no ha logrado mover a los ciudadanos, más allá de las visitas realizadas por Feijóo y Abascal, que sí consiguieron reunir a un buen número de militantes y simpatizantes. Y la última jornada no se salió demasiado de este guión, aunque los actos realizados sí sirvieron a los candidatos al Congreso por la provincia para reforzar los mensajes que se han venido lanzando en las últimas jornadas. Así, los socialistas llamaron a llenar las urnas para consumar la remontada y evitar a la ultraderecha, el PP insistió en pedir el voto para derogar el sanchismo y Sumar-Compromís puso el acento en la lucha contra el cambio climático. Los integrantes de la lista de Vox, por su parte, viajaron a Madrid para asistir al acto central del partido.

Sant Joan d’Alacant fue el municipio elegido por los socialistas para un mitin en el que el candidato provincial, Alejandro Soler, contó con el respaldo de la ministra Margarita Robles, quien remarcó que «el domingo tenemos la obligación de ir a votar, para seguir siendo un ejemplo de progreso». Soler, por su parte, aseveró que «estamos en una situación de alerta democrática, y por eso tenemos que llenar las urnas con votos socialistas masivamente». Por su parte, la candidata del PP por la provincia, Macarena Montesinos, estuvo con el presidente del partido a nivel autonómico y jefe del Consell, Carlos Mazón, en el cierre de campaña en la playa de San Juan. Mientras la candidata pedía el voto «para derogar el sanchismo», el líder de los populares en la Comunidad subrayaba que «es el momento de decirle a Sánchez lo que pensamos de su gobierno y de lo que ha hecho con Alicante», en referencia al bajo nivel de inversiones en este territorio. A la cita también acudió el recién elegido presidente de la Diputación, Toni Pérez. Sumar-Compromís, por último, cerró campaña en Elche con el cabeza de lista, Txema Guijarro, acompañado por la número dos, Imma Orozco. Reivindicaron las políticas de ciudades verdes, que ahora, denunciaron, corren peligro en el municipio con el Gobierno de PP y Vox.