¿Es compatible ser alcalde de Benidorm y presidente de la Diputación de Alicante?

Es absolutamente compatible. En primer lugar, porque es una obligación legal disponer de un acta municipal para ser miembro de la Corporación provincial. En segundo lugar, porque todo va en función de las capacidades, de la voluntad, de la energía y de los proyectos y, en ese sentido, es un gran reto que asumo con serenidad, con mucho respeto y con muchas ganas.

Y, más allá de la compatibilidad legal, ¿no le preocupa que, al final, acabe por no estar ni en un sitio ni en otro?

Podrá ser una percepción que se pueda producir en algún momento, pero quien conoce mi agenda solo como alcalde de Benidorm sabe que soy una persona muy pegada al terreno y, al mismo tiempo que he sido alcalde, he tenido la responsabilidad de ser el presidente provincial del PP y hemos transitado por esas obligaciones sin que apenas fuera perceptible el no poder compaginarlo. Tengo mucha confianza en mí mismo y quienes me conocen saben que algo de capacidad de trabajo tenemos y que la vamos a mantener.

La Diputación tendrá una sede en Benidorm. ¿Qué tiene de coartada este nuevo edificio?

Es un gran proyecto, precisamente, del presidente Mazón. Benidorm está encantado con ello, su alcalde más, y en ningún caso será más que lo que está pensado que sea: una sede donde la Diputación pueda desplegar su actividad cultural y su cercanía, en una importante población de la provincia.

¿Se corre el riesgo de que acabe pasando más tiempo allí que en el Palacio Provincial?

Creo que eso no va a ocurrir. Sé muy bien cuál es el proyecto que lanzó la Diputación para desarrollar en esa sede, y no va a haber ninguna injerencia, todo lo contrario. Procuraré que esté dotada al igual que cualquier sede en cualquier pueblo o ciudad de la provincia de la actividad que debe tener.

¿Cómo se pueden conocer y atender las reivindicaciones de los pueblos pequeños cuando uno viene de un gran municipio?

Forma parte también de la vocación personal. Conozco bien la provincia, y amo la provincia porque la conozco, porque la he vivido, porque la he pisado, porque llevo toda mi vida en esta tierra. Por tanto, puedo conocer y defender perfectamente tanto las necesidades de Tollos como las del barrio más poblado de la capital. Es una obligación de cualquier político que se dedique al municipalismo, y más si lo que tienes es amor y pasión por tu tierra. Y, en mi caso, mi tierra no solo es Benidorm. Soy de Benidorm y hago bandera siempre, tengo la responsabilidad de ser su alcalde, pero he visitado y tratado con el mismo cariño a cualquier alicantino o alicantina por incomunicado y lejos que de mi casa estuviera su pueblo.

¿Por qué dio el paso para estar al frente en la Diputación?

Es un compromiso personal y un compromiso también con nuestra tierra. Cuando uno asume la presidencia provincial del PP, ya sabe que está apostando por una vis más política.

¿Se da por descartada la bicefalia dentro del partido?

A veces hay estereotipos que están para romperse. Con la bicefalia, hemos funcionado bien. Vamos a transitar ahora hacia una etapa en la que compartimos de nuevo la cabeza del partido con la institución provincial, y estaremos en el momento de la renovación de la estructura provincial donde el partido nos requiera y donde podamos hacer nuestra mejor labor. No hay apego a ninguna silla, ni en lo orgánico ni en lo público. Aquí se viene a servir y a trabajar por todos los alicantinos.

¿Cuál es el proyecto de Toni Pérez para la Diputación?

Tengo muy claro que coincido muchísimo con el sello que ha imprimido Carlos Mazón. Hablar de continuidad tiene una connotación a veces peyorativa, pero hay que cuidar lo que funciona.

Y, pese a esa continuidad, ¿qué sello propio quiere dejar?

Hay una cuestión que es la de la procedencia, y soy de la Marina Baixa. Los territorios conforman a las personas, pero con una apertura absoluta. Sabemos muy bien que la responsabilidad son los 141 municipios de nuestra provincia. Desde el más pequeño hasta la capital van a tener la atención que la Diputación les pueda prestar.

En su discurso, el turismo tuvo un papel muy importante. ¿En qué se va a traducir eso?

Es verdad que vengo de un modelo en el que el turismo tiene muchísima incidencia. Sé que hay temores también. La potencia y la relevancia de Benidorm en el ámbito turístico es innegable, pero conocemos bien el territorio y la fuerza que tiene nuestra tierra, la agricultura, la pesca, la industria...

Con Carlos Mazón en el Palau de la Generalitat y mayoría absoluta, ¿se acabará difuminando el papel que históricamente ha tenido la Diputación de Alicante?

La parte reivindicativa no sólo espero que se difumine, sino que desaparezca, porque nadie de la provincia le va a tener que explicar a Carlos Mazón por qué es importante defender el agua de esta tierra, por qué son importantes nuestras infraestructuras, o por qué hay que mantener los equilibrios entre los territorios. Se difuminará el papel de la Diputación si no tenemos que reivindicar que no haya más recortes al Tajo-Segura, si deja de haber injerencias en nuestra autonomía como Administración. Lo que ha hecho la Diputación con Carlos Mazón como presidente es defender el interés de la provincia frente a agresiones tanto del Gobierno valenciano como del Gobierno de España. Ahora estamos alineados para que esta provincia tenga lo que en justicia se merece.

¿Tendrá una autonomía real la Diputación de Alicante?

Tendrá una autonomía absoluta, la que le confiere la ley y la que ha tenido que defender con uñas y dientes Carlos Mazón y su equipo. Somos una Administración local y hay una autonomía local, y hemos encontrado injerencias incluso respecto a cómo debíamos gastar nuestro dinero para dar ayudas por una pandemia. A partir de ahí, hay reivindicaciones que tendremos que mantener el tiempo que haga falta y habrá nuevas si no se atienden nuestras necesidades, pero, en lo básico, nadie tiene que explicarle a Carlos Mazón y su Consell qué es lo que merece esta provincia.

¿Va a haber tutela política?

No, ninguna. No va a haber ninguna tutela, y tampoco ni bloques ni bloqueos.

¿Cuál es la primera reivindicación del nuevo presidente de la Diputación al Consell?

El nuevo presidente de Diputación recoge el testigo de quien ahora está al frente del Consell. Por tanto, esa hoja de reivindicaciones ahora son tareas, y muchas de ellas son compromisos, y no va a haber que recordarlo.

¿Y qué tarea pendiente o compromiso considera prioritario?

Me quedo más con las reivindicaciones que debemos hacer al Gobierno de España. No tengo dudas de que ya no va a haber nadie que se ponga de espaldas en asuntos como el agua, las infraestructuras o la autonomía local, y esto, salvado el escollo de la Generalitat, depende del Gobierno de España.

Mazón fue muy beligerante con el Fondo de Cooperación del Consell, hasta el punto de que llegó hasta los tribunales. ¿Cuál va a ser la posición con el PP en el Consell?

Sin injerencias de una Administración que nada tiene que ver en su autonomía con la nuestra, porque cada uno tiene sus competencias, el proyecto del Partido Popular en la Diputación Provincial, como decía, es continuista. Vamos a seguir aportando a todos y cada uno de los pueblos y ciudades de la provincia más recursos que los que le limitaba en su reparto el propio Fondo de Cooperación, que vino a ser una suerte, en realidad, de hacer una injerencia por parte del Gobierno autonómico en la autonomía de la Diputación Provincial.

¿Se va a retirar el recurso?

Tenemos que mantener un diálogo permanente y se trata de facilitar las cosas, pero sin perder la identidad de nadie. Por tanto, seguimos manteniendo en este caso y a estas horas una postura de defensa de la autonomía de la Diputación frente a cualquier otra administración supramunicipal. Somos una Administración local y respecto a nuestras competencias y nuestra autonomía debemos mantener una defensa siempre que haya una agresión.

¿Qué va a pasar con las competencias impropias?

Ya no hace falta tender puentes. Vamos a continuar el trabajo que estábamos realizando y vamos a ir dando los tiempos que sean necesarios desde el punto de vista procedimental para abordar asuntos que tenemos muy claros, pero haciéndolo con el tránsito más tranquilo y sereno posible.

Carlos Mazón puso mucho el foco en Elche. ¿Se va a desplazar ese foco ahora a Benidorm?

Que nadie tenga ninguna duda de que Benidorm no va a tener ninguna visión distinta de la que merece, y en su momento había que poner énfasis en aquellas ciudades y pueblos que más habían penado, pese a compartir color político con un mal Gobierno autonómico. Hay que establecer y reestablecer permanentemente equilibrios. La Diputación tiene que tratar a todo el mundo por igual y equilibrar, redistribuir y mejorar la calidad de vida de todos los alicantinos y alicantinas vivan en el pueblo o ciudad que vivan.

¿Qué va a pasar con los palacios de congresos de Alicante y Elche?

Están impulsándose, vamos a tener la responsabilidad de desarrollar su ejecución y van a ser una realidad.

¿Cómo se repartirán las competencias dentro de su equipo?

Con mucha sensatez y con mucha capacidad, pero, evidentemente, cada cosa tiene su tiempo.

Siendo el alcalde de Benidorm, ¿se reservará Turismo como ya hizo Carlos Mazón?

El turismo es indelegable y hay que aprovechar la capacidad y el conocimiento que uno pueda tener allá donde mejor pueda servir a su tierra. En este caso, además, tenemos un Patronato que funciona estupendamente bien.

¿Cuál es su hoja de ruta en materia de agua?

Somos la gran huerta de Europa y no podemos ser el desierto de Europa, pero es que el agua también es el agua de la industria turística y el agua de boca, la que sale por el grifo de nuestros hogares. Hay quien hace bandera de los ODS y luego penaliza que llegue el agua a toda la población. Lo que deberíamos es estar luchando por que el agua llegue hasta el último rincón de cualquier país. Sin embargo, hablan del agua que no llega nunca a ciertos países de forma saludable y se empeñan en negarle el agua a aquellos que hacen una gestión singular. La provincia siempre ha hecho un ejercicio enorme para ser muy cuidadosa con el agua, siempre ha invertido muchísimos recursos y no se merece ser quien siempre pague los platos rotos de una mala política hídrica, de una política sectaria. Es necesario un gran acuerdo para que el agua llegue donde haga falta, porque genera prosperidad.

¿Cómo se ve en cuatro años?

Cuatro años más viejo. Nunca hago planes a futuro, y menos en las responsabilidades público-políticas. Lo que debemos hacer ahora es devolver la confianza que los habitantes de la provincia han depositado en los proyectos del PP, que es lo que ha llevado a conseguir una mayoría absoluta de nuevo en la Diputación.

¿Y después de la Diputación?

Después de la Diputación Provincial, el paso será el que quiera el Partido Popular, pero después de la Diputación, antes de la Diputación, después del Ayuntamiento de Benidorm, y antes del Ayuntamiento de Benidorm.