Era una exigencia de la patronal y los sindicatos, y el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha recogido el guante. El diálogo social va a continuar presente en la Comunidad Valenciana, con al menos una reunión trimestral para intercambiar opiniones y avanzar en asuntos que se consideren fundamentales. Así se ha comprometido el jefe del Consell ante los máximos responsables de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), CC OO y UGT, en una reunión en la que ha apelado a promover una "conjura valenciana" y a trabajar en unidad para reclamar cuestiones como financiación, agua e inversiones.

Mazón ha mantenido un encuentro con el presidente de la CEV, Salvador Navarro, y los secretarios generales de CC OO-PV y UGT-PV, Ana García e Ismael Sáez respectivamente. La cita se producía en un contexto en el que, después de los resultados de las últimas elecciones, tanto la patronal como las centrales sindicales se habían apreurado a reclamar el mantenimiento del diálogo social, que tan buenos resultados ha venido ofreciendo en los últimos años. Y en eso el jefe del Consell ha querido despejar cualquier tipo de duda, recordando que si su primera visita tras tomar posesión del cargo fue al Banco de Alimentos, su primera recepción en el Palau de la Generalitat ha sido a los agentes sociales, un encuentro simbólico pero en el que, ha explicado, ya se han puesto "deberes" con la voluntad de dialogar, aunque discrepen en las recetas, para alcanzar metas.

Así, el primer punto de acuerdo ha sido el de mantener una reunión al menos cada trimestre, que podrían ser más en función de las necesidades, de manera, precisó Mazón, de que "dejen de ser algo esporádico o a demanda".

Por otro lado, el presidente ha reconocido el papel “proactivo” de la patronal y los sindicatos, así como del anterior Consell, para “garantizar las inversiones en la Comunidad Valenciana”, y ha mostrado una predisposición a seguir trabajando en esta línea, para asegurar “un clima de respeto” hacia los derechos de las personas trabajadoras y a la vez generar empleo “estable y de calidad” e incentivar la actividad económica.

Otro de los ejes de esta reunión ha sido la financiación autonómica, que ha calificado de “una prioridad” y ha recordado que el partido que preside ingresó en la Plataforma per un Finançament Just, para reivindicar “gobierne quien gobierne” esta prioridad.

Así, ha anunciado que en el mes de septiembre se producirá un encuentro entre Presidencia de la Generalitat y la Plataforma per un Finançament Just para reforzar este mensaje reivindicativo, que, asevera, requiere unidad tanto de la sociedad civil como de los partidos políticos para convertirse en una "conjura valenciana", no solo por la financiación autonómica, sino también para reclamar otros asuntos “fundamentales” como el agua, inversiones pendientes como las del Corredor Mediterráneo, o unos Presupuestos Generales del Estado “que no vuelvan a dejar a Alicante como la última provincia del Estado en inversión”.

Salvador Navarro, por su parte, ha agradecido la continuidad en el diálogo social en la Comunidad, destacando que en los últimos años ha servido para dar estabilidad, convirtiéndose, incluso, en un ejemplo en clave nacional. Asimismo, ha destacado que tanto la patronal como los sindicatos han defendido, "con independencia del Gobierno de turno", una solución para la financiación autonómia y el déficit de infraestructuras y agua, reivindicando al mismo tiempo que el trabajo en equipo ha permitido la llegada de inversiones extranjeras, que, apunta, "deben seguir llegando".

Ana García, por otro lado, también ha agadecido la continuidad del diálogo y que haya un objetivo compartido para el desarrollo económico y social. En este sentido, ha indicado que, tras los "tímidos avances" en materia de financiación, ha llegado el momento de exigir que acabe la discriminación de los valencianos.

Ha cerrado las intervenciones Ismael Sáez, comprometiéndose a colaborar para que el Consell actual tenga éxito y los valencianos puedan progresar, añadiendo que, aunque puedan discrepar sobra las recetas, van a hacer todo lo posible por alcanzar acuerdos.