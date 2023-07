Las entidades con mejor control de la Comunidad Valenciana son la Diputación de Alicante y el Ayuntamiento de Elda. En el extremo contrario se sitúa el Consistorio de Orihuela, acompañado por los de Vila-real y Torrent. Esto es lo que se desprende del último informe que ha realizado la Sindicatura de Comptes, dado a conocer este viernes. El órgano autonómico ha realizado una fiscalización que ha consistido en una revisión del entorno de control de las tres diputaciones provinciales y de los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana en poblaciones que superan los 50.000 habitantes, tomando como referencia los ejercicios de 2019, 2020 y, en determinados aspectos, 2021. En total, han sido 18 las entidades fiscalizadas, la mitad de ellas de la provincia: Alicante, Alcoy, Benidorm, Elda, Elche, Orihuela, San Vicente del Raspeig, Torrevieja y la Diputación de Alicante. Las otras nueve son Castellón, Gandia, Paterna, Sagunto, Torrent, València, Vila-real y las diputaciones de Valencia y Castellón.

Cuando se compara la valoración obtenida de las entidades por áreas, la Diputación de Alicante ha obtenido la mejor puntuación en el área de gestión administrativa (un 89,7% sobre el máximo posible) y en el área de gestión económica-financiera (un 92,4%). En el área de intervención ha sido el Ayuntamiento de València el que mejor puntuación ha obtenido (un 98,7%), mientras que en el área de los controles básicos de ciberseguridad ha sido Benidorm el que ha obtenido mayor puntuación, con un 96,8% sobre la puntuación máxima que se podía recibir.

Puntuación máxima

Con base en todos estos datos, la mejor puntuación global obtenida corresponde a la Diputación de Alicante, con un 90,5% de la puntuación máxima, y la entidad con la nota más baja es el Ayuntamiento de Orihuela, con un porcentaje del 60,6%, lo que lleva a la Sindicatura de Comptes a advertir que se encuentra muy próximo a un riesgo alto. El riesgo alto se sitúa en el 60%, de ahí que el órgano autonómico alerte de la situación en la que se encuentra la capital de la Vega Baja. El riesgo medio está en el rango de entre el 60% y el 80%, mientras que el riesgo bajo se sitúa partir del 80%.

Atendiendo al informe propio que ha elaborado la Sindicatura de Comptes sobre la institución provincia, suma 45.261 puntos de los 50.000 posibles. Por áreas, sus porcentajes son los siguientes: gestión administrativa (89,7%), gestión económico-financiera (92,4%), intervención (93,4%) y controles básicos de ciberseguridad (86,6%). En cuanto a las recomendaciones que se realizan a la Diputación de Alicante, se encuentran, entre otras, la de elaborar un manual de procedimientos que incluya las funciones y responsabilidades del personal asignado al área de contratación, la de elaborar un plan de inversiones realista, de acuerdo con la capacidad de ejecución de la institución, y la de fijar unas horas mínimas anuales de formación para el personal.

El entorno de control de estas instituciones ha sido valorado hasta un máximo de 50.000 puntos, distribuidos en cuatro áreas principales y sus correspondientes áreas vinculadas. El resultado de la evaluación se ha recogido en los respectivos informes definitivos emitidos por cada una de las entidades locales objeto de esta fiscalización. En cuanto a la ciberseguridad, el trabajo ha sido realizado, por razones de especialización y eficiencia, por la Unidad de Auditoría de Sistemas de Información, en coordinación con el equipo que ha fiscalizado las tres áreas restantes.

El análisis ha puesto de manifiesto que en el 88,9% de las entidades no existe un plan de inversiones para un plazo de cuatro años y que en el 83,3% cuando se planifican las inversiones no se estima el coste ni la financiación de su mantenimiento. De la misma forma, se ha constatado que en el 83,3% de las entidades fiscalizadas no se cumplen los plazos de las fases del ciclo presupuestario y, en concreto, el de la formación de la cuenta general.

Déficit de medidas de prevención de la corrupción

El órgano recomienda a las instituciones elaborar planes contra el fraude y de inversiones realistas

Dentro del informe sobre el control de las entidades de la Comunidad Valenciana que ha hecho la Sindicatura de Comptes, el órgano autonómico ha incluido una serie de recomendaciones que buscan mejorar el funcionamiento de las instituciones y de sus áreas especializadas. Como parte del trabajo, destaca que se ha detectado en el 80% de las entidades fiscalizadas que es necesario que adopten medidas específicas destinadas a la prevención de la corrupción y del fraude a lo largo de la tramitación de los expedientes de contratación. También se les recomienda que elaboren planes de inversiones que sean más realistas, de acuerdo con la capacidad de ejecución que tengan las propias entidades.

En este apartado de recomendaciones también se establece la necesidad de elaborar manuales de procedimientos que incluyan las funciones y responsabilidades del personal asignado a las distintas áreas, sobre todo a la de contratación, y la estimación del coste y la financiación del mantenimiento de las inversiones. Todo ello busca contribuir a la mejora del control en los municipios de más de 50.000 habitantes.