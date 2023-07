¿Cómo afrontan desde Compromís el nuevo mandato en la Diputación?

Con ilusión y, en mi caso, con la responsabilidad de estar a la altura de Gerard Fullana, que ha hecho un buen papel. Como también lo hicieron Lluis Pastor y José Manuel Penalva. Somos conscientes de que nuestro voto no influirá mucho, porque el PP tiene mayoría absoluta, pero cada uno de los diputados tiene sus competencias. En mi caso, serán las de hacer oposición, fiscalizar y proponer propuestas que puedan resultar interesantes y ser aceptadas.

¿El reto contra la despoblación será una de sus prioridades estos años?

Uno de los problemas de la despoblación es el de la prestación de servicios esenciales, tanto públicos como privados. En los contratos con las entidades de crédito, que ganan mucho dinero con la Diputación, se les debería obligar a que presten servicios de cajero en los municipios más pequeños. La movilidad será otra de nuestras prioridades. Los que viven en municipios de menos de cien habitantes tienen que desplazarse necesariamente en coche. Esto obliga a los ciudadanos a concentrarse en grandes núcleos de población. No puede ser que haya municipios en los que el único servicio sea el bar.

¿Cree que los planes de la Diputación se han ejecutado correctamente?

El impulso político no ha sido el mejor. No se trata de firmar las cosas rápido, hay que poner en marcha una estructura que genere eficiencia. No digo que los diputados que llevaban las áreas hayan sido los responsables de todos los males, eso sería simplificar la realidad. Pero es un problema que primero se tiene que reconocer para que se pueda solucionar. Si siempre se dice que no es algo grave, nunca se van a poner las herramientas para solucionarlo. Habrá que ver si los departamentos necesitan más personal y plantear los motivos de que se hagan miles de modificaciones a los proyectos. No es sencillo y no decimos que los diputados no hayan trabajado, pero hay que reconocer el problema.

Ha afirmado que el PP mostró su «peor versión» en el pasado mandato...

Cuando se hacen las cosas sin que nadie dé la cara, es que se están haciendo mal. ¿Qué espero o qué le pido al PP? Que dé la cara en todas las decisiones que tome. Me reafirmo en que hemos visto la peor versión del PP. En este mandato nos vamos a encontrar todo lo contrario porque el talante de Toni Pérez es distinto al de Carlos Mazón. Nos une ser políticos de municipios turísticos, lo que es un punto de unión para ver necesidades evidentes. Mi máxima aspiración es trabajar de manera normal, con normalidad democrática. Tengo la esperanza de que este mandato será diferente con respecto al anterior.

Una de las novedades de este mandato es la presencia de Vox, ¿qué le parece?

A Vox le pido que actúe como un partido constitucional. No pueden olvidarse de conceptos tan importantes de nuestra Constitución como el de la igualdad o la no discriminación por género, ideología, religión... La censura es inconstitucional cuando se produce por motivos ideológicos. Ya hemos visto todo lo que ha ocurrido en Elche con el concierto de Smokings Souls. Nosotros vamos a defender a todos, pero, sobre todo, los derechos de las minorías. Y si tenemos que ir a los tribunales para ello, lo haremos.