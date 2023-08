La portavoz del Consell y consellera de Hacienda, Ruth Merino, defendió ayer que la reforma del modelo de financiación autonómica y la deuda de la Comunidad Valenciana tienen que abordarse «entre todos» y «cuanto antes» en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), al tiempo que señaló que «la compensación puede ser de muchos tipos», que «no depende de esta Conselleria de Hacienda decir cuál es la mejor forma» y que esta «no tiene una propuesta como tal».

Así se expresó en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, donde, a preguntas de los medios, Merino señaló que, aunque «la semántica puede ser muy variada» sobre si procede realizar una quita de deuda o condonación, «la realidad es una»: que el Consell «ha empezado a trabajar ya por seguir reivindicando la adecuada financiación de esta comunidad». Merino pidió «no perder de vista lo más importante», porque «el dedo a veces no nos deja ver la luna y lo que tenemos que conseguir es un sistema de financiación autonómica» que sea justo para la Comunidad.

Reclama «compensar» a la C. Valenciana por su infrafinanciación, pero admite no haber hecho cálculos

No obstante, añadió que «la injusticia» que ha supuesto que durante años la Comunidad Valenciana haya sido la peor financiada se debe «compensar de alguna forma» y «el lugar donde hacerlo y con quien hacerlo es en una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera», que pidió que se convoque «cuanto antes». La consellera señaló el objetivo de que la Comunidad tenga «credibilidad» para financiarse en los mercados y no tener que recurrir al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

No descarta nada

Merino indicó que en el CPFF se debe tener en cuenta la parte de la deuda generada por la infrafinanciación, «pero abordándola de una forma seria, y la forma seria no es hacerlo con reuniones bilaterales y a escondidas», o utilizar la financiación «de moneda de cambio» para «conseguir votos» de cara a la investidura, dijo. Preguntada sobre la fórmula que defiende el Consell para afrontar la deuda generada por la infrafinanciación, afirmó que la «compensación puede ser de muchos tipos» y que el Consell «no descarta ninguno». «No somos quién para decirlo. Yo creo que es en el foro del Consejo de Política Fiscal y Financiera donde hay que abordar este tema», insistió.

Estas declaraciones no tardaron en tener reacciones de la oposición. La síndica del PSPV Rebeca Torró señaló que es «una auténtica barbaridad que el Gobierno de PP y Vox reconozca que no tiene un modelo de financiación. Mazón es un irresponsable». El único proyecto que plantean, dijeron, «es el de la mentira, estilo Feijóo, ¿Cómo se atreven a acusar al anterior Consell de no haber elaborado un modelo de financiación? Había proyecto, trabajado y redactado y se remitió al Ministerio», apuntan.

Joan Baldoví, síndic de Compromís, calificó ayer de «muy grave» que la consellera de Hacienda «no tenga ninguna propuesta sobre la deuda histórica valenciana». Una actitud que atribuye a la voluntad del gobierno de PP y Vox de «no molestar a Ayuso» quién se ha opuesto de forma reiterada a cualquier regularización de la deuda derivada de la infrafinanciación. «En lugar de liderar esta reivindicación, Mazón y Merino se ponen de perfil una vez más».