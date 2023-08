El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado este martes que las 450 exhumaciones de fosas de la Guerra Civil aprobadas por el Botànic antes del relevo en el gobierno de la Generalitat continuarán adelante a pesar de la voluntad del nuevo ejecutivo de coalición del PP y Vox de dar un giro a las políticas de la Memoria Democrática, un área que ha sido asumida por la propia Presidencia dentro del organigrama de la reestructurada administración autonómica.

Durante su primera visita como 'president' a Xàtiva, en el primer día de la Fira d'Agost, Mazón ha dicho que el Consell va a "respetar las resoluciones firmes que vienen del pasado" porque su gobierno "no ha venido a luchar contra la seguridad jurídica ni contra la ley".

Ahora bien, mirando hacia el futuro, Mazón ha recalcado que, el Ejecutivo "buscará el máximo consenso" para dar una nueva orientación al área de Memoria Democrática, marcando distancias con el modelo desarrollado por el Botànic. "Otros han querido hacer memoria de parte e ideológica", ha criticado a preguntas de los medios.

En su última semana como consellera de Transparencia y Memoria Democrática, Rosa Pérez (Esquerra Unida) firmó la adjudicación de 421 exhumaciones para finalizar los trabajos de apertura de fosas y recuperación de restos de fusilados republicanos tanto en la provincia de Alicante como en la de Castelló.

A estas intervenciones se suman otros trabajos pendientes en territorio valenciano. Todas las competencias de la conselleria que encabezaba Pérez han quedado bajo el dominio de Presidencia, una maniobra con la que el PP ha evitado que caigan a manos de Vox y su Conselleria de Justicia.

El Reglamento Orgánico y Funcional (ROF) engloba dentro del departamento que lidera Mazón la dirección general de Transparencia y Participación, que entre otras funciones se encargará de la "programación, gestión y coordinación de las políticas del Consell en materia de la memoria democrática". También han quedado adscritos a Presidencia organismos creados por el Botànic como el Instituto Valenciano de la Memoria Democrática, los Derechos Humanos y las Libertades Públicas o la Comisión Interdepartamental para la Recuperación de la Memoria Democrática.

Visita a la Fira d'aAgost

Mazón ha firmado en el libro oficial del Ayuntamiento de Xàtiva tras ser recibido por la corporación municipal al completo, la Reina de la Fira y su Corte de Honor. El alcalde, Roger Cerdà, le ha regalado el clásico gaiato.

El president ha destacado que la Fira de Xàtiva "es la más antigua de la Comunitat Valenciana" y "hay que ponerla en el lugar que merece". También se ha acordado de la pandemia y de cómo ha enseñado a "valorar cuando vienen días especiales" como es el inicio de las fiestas de Xàtiva. Mazón ha definido la Fira como una "tradición histórica única" que abre la C. Valenciana al mundo.

Adjudicaciones docentes

Sobre las adjudicaciones de plazas de profesorado pendientes por los fallos en el sistema, el jefe del Consell ha asegurado que el gobierno autonómico va a estar "a la altura de las circunstancias" para garantizar "el mejor inicio de curso posible". Mazón no ha querido "entrar en la lucha" sobre quién tiene la responsabilidad sobre los errores que se han registrado -tras las acusaciones de la exconsellera Raquel Tamarit- pero ha dicho que su Ejecutivo "se ha encontrado con extraordinarias dificultades" en algunos departamentos "y especialmente en Educación".

"No quiero entrar en polémicas, sería bastante desagradable ir detallando algunas de las sorpersas que nos hemos ido encontrando estos días", ha dicho, poniendo en todo caso el foco en que la prioridad es "garantizar la libertad de elección ode los padres y conseguir una educación grauita de 0-3 años", tras afear al antiguo Botànic "la falta de libertad", "la falta de ejecución del Pla Edificant de infraestructuras educativas" y la "politización de la educación".

Reversiones sanitarias

Preguntado sobre si el Consell respetará los acuerdos con el personal de los departamentos sanitarios regidos por concesiones que están pendientes de reversión, Mazón ha dicho que todas las deciciones se tomarán "siempre de acuerdo con el personal", "desde el consenso, la moderación y el diálogo con los representantes sindicales y de los trabajadores", pero "buscando la máxima eficiencia y reduciendo las listas de espera", una medida que ha señalado como prioritaria.

"No se trata de privartizar o no o de revertir o no, sino de garantizar una Sanidad eficaz y de rebajar las listas de espera, de una Sanidad que sea eficiente independientemente de quién nos vamos a valer para prestar un servicio siempre gratuito, público y universal, algo que es fundamental para nosotros", ha dicho el president.

A su juicio, "el debate no es si hay colaboración con empresas o si hay reversiones, sino cómo vamos a eliminar las listas de espera, cómo vamos a generar una Sanidad eficiente, lo contrario de lo que hemos tenido, el aumento de las listas de espera es insoportable en la Comunitat Valenciana", ha añadido. "Se trata no de imponer modelos ideológicos como hasta ahora sino de lograr la eficiencia, y para ello estamos haciendo una auditoría técnica que busca el beneficio de la salud de los pacientes", ha ahondado el jefe del Consell.

Compromisos con Xàtiva

En clave local, Mazón ha asegurado que la recuperación del juzgado de violencia de género de Xàtiva "es fundamental" para el Consell y ha anunciado una oficina de desarrollo turístico interior en la ciudad. "Lo que no vamos a hacer es lo del gobierno anterior: darse golpe sen el pecho con los derechos de la mujer y eliminar los juzgados de violencia de género", ha incidido.

Mazón ha dicho que "Xàtiva es prioritaria y necesita salir de este impás en el que está de falta de inversión a la que le ha sometido la Generalitat: llegan buenos tiempos para xativa, me voy a encargar de que sea un municipio prioritario", ha afirmado el president. En el libro de visitas del Ayuntamiento de Xàtiva ha firmado: "Honrado y jubiloso de poder firmar con motivo de mi primera visita institucional en un día grande y de enorme orgullo para una Fira de referencia en la Comunitat Valenciana, una tradición y promoción única más allá de nuestras fronteras". Mazón se ha comprometido también "con el desarrollo de n enclave único de la Comunitat Valenciana".

Por su parte, el alcalde, Roger Cerdà, ha agradecido al 'president' su visita a Xàtiva en un día tan especial y se ha mostrado "con ganas de trabajar cocodo con codo" con la Generalitat "para apostar decididamente por las inversiones que necesita la ciudad". El primer edil ha hecho hincapié en los compromisos firmados y proyectados en los últimos: "Espero que se mantenga su continuidad", ha deseado. "Sé que nos vamos a encontrar en el camino de mejorar la vida de las personas", le ha indicado a Mazón.